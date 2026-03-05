Guerra en Oriente Medio sacude mercados y eleva tensión internacional

Ante la volatilidad financiera generada por la guerra de Irán, países como Corea del Sur anunciaron la activación de un fondo de estabilización del mercado bursátil. ( FUENTE EXTERNA )

La guerra en Oriente Medio continúa intensificándose con nuevos ataques militares, desplazamientos masivos y preocupación creciente por su impacto en la economía global.

El conflicto involucra principalmente a Israel, Irán y a Estados Unidos, mientras varios países y organismos internacionales advierten sobre las consecuencias globales de la escalada.

FMI advierte impacto en la economía mundial

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó que el conflicto está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia de la economía global.

Durante la conferencia "Asia en 2050" en Bangkok, Georgieva explicó que una prolongación de la guerra podría provocar aumentos en los precios de la energía, pérdida de confianza en los mercados financieros y presiones inflacionarias, además de afectar el crecimiento económico mundial.

Ante la volatilidad financiera generada por la crisis, el gobierno de Corea del Sur anunció la activación de un fondo de estabilización del mercado bursátil de 68.000 millones de dólares.

Las autoridades buscan contener las fuertes caídas registradas esta semana en la Bolsa de Seúl, que atribuyen a la creciente tensión en Oriente Medio y al nerviosismo de los inversionistas.

En tanto que el Ministerio del Interior de Catar informó que se realizan evacuaciones preventivas de residentes que viven cerca de la embajada estadounidense en Doha.

Las autoridades señalaron que la medida es temporal y responde a precauciones de seguridad ante el deterioro del panorama regional.

Canadá no descarta participación militar

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que su gobierno no puede descartar una participación militar en el conflicto si la situación continúa escalando.

Un día antes, Carney había criticado que Estados Unidos e Israel actuaran "sin consultar a Naciones Unidas ni a sus aliados", lo que generó debate entre países occidentales sobre la estrategia frente a Irán.

En otras noticias, el ejército de Israel informó que Irán lanzó una nueva salva de misiles, lo que provocó alertas antiaéreas en varias regiones del país, incluida Tel Aviv.

Las defensas aéreas israelíes interceptaron los proyectiles y, según las autoridades, no se reportaron víctimas tras el ataque.

Crisis humanitaria y tensiones diplomáticas

La guerra también ha provocado una creciente crisis humanitaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que alrededor de 100.000 personas han huido de Teherán en los últimos dos días tras los bombardeos.

Mientras tanto, un petrolero sufrió una gran explosión frente a la costa de Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo en el Golfo, aunque la tripulación resultó ilesa.

En paralelo, el Senado de Estados Unidos rechazó limitar los poderes del presidente Donald Trump para conducir la guerra contra Irán, consolidando el respaldo de la mayoría republicana a la estrategia militar.

La situación continúa evolucionando rápidamente y mantiene en alerta a gobiernos, mercados financieros y organismos internacionales ante el riesgo de que el conflicto se amplíe aún más en la región.