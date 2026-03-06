×
Derriban drones sobre capital del Kurdistán iraquí y restos caen cerca de un hotel

La advertencia de Estados Unidos sobre posibles ataques en hoteles frecuentados por extranjeros en Kurdistán se produce tras la intercepción de drones explosivos

    Expandir imagen
    Derriban drones sobre capital del Kurdistán iraquí y restos caen cerca de un hotel
    Más temprano, Estados Unidos había advertido que combatientes respaldados por Irán podrían atacar hoteles en el Kurdistán que suelen frecuentar extranjeros. (FUENTE EXTERNA)

    La coalición liderada por Estados Unidos en Irak interceptó el viernes drones cargados con explosivos sobre la ciudad de Erbil, donde los restos cayeron cerca de un hotel, informaron las autoridades kurdas.

    "Las fuerzas de la coalición internacional derribaron cuatro drones cargados con explosivos sobre Erbil", señalaron las fuerzas de seguridad de la región autónoma del Kurdistán iraquí en un comunicado.

    Advertencias de Estados Unidos sobre posibles ataques

    "Los restos de uno de los drones derribados cayeron" cerca de un hotel y no se reportaron víctimas, añadieron.

    • Más temprano, Estados Unidos había advertido que combatientes respaldados por Irán podrían atacar hoteles en el Kurdistán que suelen frecuentar extranjeros.
