Irán denuncia ataques desde bases de EE.UU. en Oriente Medio hacia instalaciones petroleras

El ejército iraní declaró haber atacado con drones una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel. ( EFE )

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó tener "muchas pruebas" de que las bases de Estados Unidos en Oriente Medio se utilizaron para atacar al país y sostuvo que se han lanzado misiles desde Emiratos Árabes Unidos para atacar la isla de Jark, un centro petrolero vital.

En declaraciones al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed, hizo asimismo una advertencia: "esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones. Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos".

- La capitana de la selección de fútbol de Irán retira demanda de asilo -

La capitana de la selección iraní de fútbol femenino, que jugó la Copa de Asia en Australia, retiró su solicitud de asilo, informó este domingo la prensa iraní, lo que la convierte en la quinta integrante de la delegación en cambiar de opinión.

- Israel no prevé negociar con Líbano-

Israel afirmó que no se prevén negociaciones directas con Líbano para poner fin a la guerra desencadenada el 2 de marzo por un ataque del Hezbolá hacia su territorio.

Una fuente libanesa había declarado el sábado que las negociaciones estaban "en la agenda" y que los preparativos para la formación de una delegación estaban "en curso", pero precisó que se necesitaba "un compromiso israelí a favor de una tregua o un alto el fuego".

- Irán ataca Israel -

El ejército iraní declaró haber atacado con drones una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

- Irán llama a evitar acciones que extiendan la guerra -

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, pidió a los demás países que eviten cualquier acción que pueda extender la guerra con Israel y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que otros países "deben ocuparse" de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz con el envío de barcos. Citó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

- Israel aprueba un presupuesto "de emergencia" -

El gobierno israelí aprobó un paquete de 827 millones de dólares para compras militares de "emergencia", informó el domingo la prensa israelí.

- Reino Unido pide una "desescalada" -

El ministro británico de Energía, Ed Miliband, consideró esencial reducir las tensiones en Oriente Medio, tras el llamado de Trump a que los buques de guerra de otros países contribuyan a proteger los suministros mundiales de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz.

- Corea del Sur "examina" enviar buque al estrecho de Ormuz -

Corea del Sur afirmó que "examina de cerca" la solicitud de Trump sobre el envío de buques al estrecho de Ormuz.

- Ataques de drones cerca de una prisión para yihadistas -

Las autoridades iraquíes expresaron su preocupación por los repetidos ataques de drones cerca del aeropuerto de Bagdad, que amenazan directamente a una prisión de alta seguridad donde están detenidos presuntos yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

- Ola de ataques "a gran escala" en el oeste de Irán -

El ejército israelí anunció haber lanzado una ola de ataques "a gran escala" en el oeste de Irán, en el 16º día de su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra la república islámica.

- 20 detenidos en Irán -

Las autoridades iraníes han arrestado al menos a 20 personas en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste) por haber "transmitido información sobre sitios militares, policiales y de seguridad al enemigo sionista", informó la agencia de noticias Fars.

- Guardianes iraníes amenazan a Netanyahu -

Los Guardianes de la Revolución iraníes juraron "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza", afirmaron en su página web, Sepah News.

- Nuevas explosiones en Baréin -

Fuertes explosiones estremecieron Manama, capital de Baréin, constataron periodistas de la AFP en la ciudad.

- Drones en Arabia Saudita y Emiratos-

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita indicó que destruyó diez drones en el este y en la capital Riad, mientras que el de Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado drones y misiles dirigidos contra el país.

- Japón considera difícil enviar buques militares al Golfo -

Takayuki Kobayashi, asesor político de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no descartó "en términos legales" la posibilidad de enviar buques militares al estrecho de Ormuz, pero dijo que "es algo que debe ser considerado con gran precaución".