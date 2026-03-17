El sistema político cubano no está en debate, dice enviada diplomática en Washington

Trump ha dicho que espera que Cuba llegue rápidamente a un acuerdo no especificado. ( FUENTE EXTERNA )

está abierta a mantener amplias

con

y a permitir más inversión, pero no discutirá cambiar su

, dijo el martes a la AFP una enviada diplomática de la isla gobernada por los comunistas.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el cubano, Miguel Díaz-Canel, han reconocido que existen conversaciones entre ambos países ante la gravedad de la crisis económica en la isla, incluido un apagón nacional el lunes.

Trump ha dicho que espera que Cuba llegue rápidamente a un acuerdo no especificado, pero también ha expresado su esperanza de que tendrá "el honor de tomar Cuba" después de haber atacado a Venezuela, así como a Irán.

Tanieris Diéguez, jefa adjunta de misión de Cuba en Washington, dijo que los dos países vecinos "tienen muchas cosas que poner sobre la mesa", pero que ninguno debería pedir al otro que cambie su gobierno.

"Nada relacionado con nuestro sistema político, con nuestro modelo constitucional, forma parte de las negociaciones, y nunca formará parte de ellas", afirmó.

"Lo único que Cuba pide para cualquier conversación es respeto a nuestra soberanía y a nuestro derecho a la autodeterminación", dijo.

El diario New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que no identificó, informó que el gobierno de Trump ha pedido la destitución de Díaz-Canel, a quien considera reacio a los cambios.

Impacto del embargo y sanciones en la economía cubana

La Habana anunció el lunes que permitirá a los cubanos en el exterior invertir y ser propietarios de negocios en la isla, que ha tenido una economía comunista desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

El secretario de Estado, Marco Rubio, un cubano-estadounidense y vehemente crítico de La Habana, dijo que las reformas "no son lo suficientemente drásticas".

La enviada cubana señaló que La Habana está abierta a una mayor inversión estadounidense, pero que el problema es el embargo comercial impuesto por Estados Unidos casi de forma ininterrumpida desde 1959.

"Estamos abiertos a recibir cualquier interés estadounidense, empresarios o lo que sea", afirmó Diéguez.

"El principal obstáculo es el gran conglomerado de normas que constituye hoy el bloqueo", agregó, explicando que las sanciones estadounidenses ahuyentan a los inversores internacionales.

El entonces presidente demócrata Barack Obama promovió un diálogo con Cuba que desembocó en 2014 en la apertura de embajadas respectivas, el intercambio de prisioneros y más de una veintena de acuerdos en turismo, medio ambiente o salud, sin abrir el debate político.

Obama acabó visitando la isla, donde fue recibido por el presidente Raúl Castro.

Sin embargo, Cuba no acabó realmente de salir de sus dificultades económicas, que provocaron de nuevo protestas en las calles, nuevas detenciones y la salida masiva de exiliados.

Trump descartó mantener un acercamiento en su primer mandato.

En su segunda etapa en la Casa Blanca, Trump ordenó la captura del presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Tras forzar cambios en el sector petrolero venezolano, Estados Unidos anunció que no iba a permitir más envíos de crudo de ese país a la isla, ni tampoco de otros suministradores.

Diéguez dijo que el corte ha tenido efectos en cadena, incluyendo impedir el transporte y almacenamiento de suministros médicos sensibles a la temperatura.

La diplomática aseguró que más de 3.000 niños se han quedado sin vacunas.

"Es un castigo colectivo", dijo.