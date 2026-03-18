Pakistán y Afganistán anuncian un alto el fuego durante la fiesta del fin del Ramadán

El ministro de Información de Pakistán conciso que esta tregua rige desde el jueves hasta la medianoche del lunes ( FUENTE EXTERNA )

Pakistán y Afganistán anunciaron este miércoles una tregua durante la fiesta que marca el fin del Ramadán en el conflicto que mantienen desde hace varias semanas y que dejó cientos de muertos esta semana.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que rige desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produjo "a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía".

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hizo este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", escribió en X, pero advirtió que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, las operaciones se reanudarán de inmediato con mayor intensidad".

Poco después, el vocero del gobierno afgano, Zabiullah, anunció un "cese temporal" de lo que definió como "operaciones defensivas para repeler la injusticia".

El alto funcionario afgano también mencionó que el gesto había sido solicitado por Arabia Saudita, Catar y Turquía.

En tanto, en Kabul, la capital afgana, tuvieron lugar los funerales de algunas de las cientos de víctimas de un ataque paquistaní contra un centro de desintoxicación de drogadictos en Kabul, ante el cual el gobierno talibán prometió represalias.

En una ladera a las afueras de Kabul, y bajo la lluvia, voluntarios de la Media Luna Roja afgana transportaron decenas de ataúdes de madera desde una flota de ambulancias hasta una fosa común, excavada en el terreno rocoso por grandes excavadoras.

Reacciones oficiales

Junto a la fosa, el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, dijo que los fallecidos eran víctimas inocentes atacadas por "criminales", a pocos días del fin del Ramadán.

"Hoy fue un día triste. Di mi más sentido pésame a Afganistán, especialmente a las familias de los mártires", dijo a los asistentes.