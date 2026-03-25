Pakistán transmite a Irán propuestas de alto al fuego de EE. UU. en medio de tensiones

El impacto de misil en un edificio residencial en Teherán, capital de Irán, supuestamente lanzado por Israel, el lunes 236 de marzo de 2026. ( EFE )

Pakistán ha actuado como canal de comunicación entre Estados Unidos e Irán al entregar a Teherán un documento con propuestas de alto al fuego planteadas por la administración estadounidense, según fuentes citadas por Al Jazeera.

De acuerdo con el periodista Osama Bin Javaid, fuentes oficiales pakistaníes confirmaron que el documento fue recibido desde Washington y posteriormente presentado a autoridades iraníes, a la espera de una respuesta.

En paralelo, han surgido reportes sobre un posible encuentro entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Islamabad en los próximos días, lo que podría marcar un intento de reactivar contactos diplomáticos en medio de la escalada del conflicto.

Mientras se abren estas vías de negociación, el tono desde Teherán se mantiene firme. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país monitorea de cerca los movimientos militares de Estados Unidos en la región, especialmente el despliegue de tropas.

"Lo que los generales han roto, los soldados no podrán arreglarlo; en cambio, serán víctimas de las ilusiones de Netanyahu", expresó en un mensaje difundido en redes sociales, en el que también instó a no poner a prueba la determinación de Irán para defender su territorio.

Soldados desplegados

El endurecimiento del discurso coincide con el aumento de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente. Según reportes de The Associated Press, más de 1,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada han sido desplegados en la región, junto con dos unidades de Marines que suman unos 5,000 efectivos adicionales, además de miles de marineros.

El escenario combina, así, señales mixtas: esfuerzos diplomáticos en curso a través de intermediarios y, al mismo tiempo, una intensificación militar que mantiene elevada la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto.