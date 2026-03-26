Ciclón afecta plantas de gas australianas en momentos de alta demanda por la guerra

Un ciclón frente a las costas de Australia provocó interrupciones en dos de las plantas de gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciclón frente a las costas de Australia provocó interrupciones en dos de las plantas de gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo, informó este viernes Chevron, en un momento en que la agitación en Oriente Medio ha disparado la demanda de ese combustible.

Las centrales de Gorgon y Wheatstone, en Australia, suministran en conjunto alrededor del 5 % del GNL mundial, según cifras de la gigante energética.

Ambas sufrieron interrupciones el jueves por la tarde mientras el ciclón tropical Narelle acechaba frente a la costa de Australia Occidental.

"Chevron Australia está trabajando para restablecer la producción en las instalaciones de gas de Gorgon y Wheatstone tras las interrupciones", dijo Chevron en un comunicado.

Efectos geopolíticos en el suministro mundial de gas natural

"Reanudaremos la producción a pleno rendimiento en ambas instalaciones una vez que sea seguro hacerlo", añadió la empresa.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado importantes interrupciones en el suministro mundial tanto de petróleo como de GNL.

Catar, el segundo mayor productor mundial de ese tipo de gas, ha visto cómo se han desplomado sus exportaciones debido a que los buques cisterna evitan pasar por el vital estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado por Teherán.

Los precios del GNL en algunas partes de Asia, que depende en gran medida del combustible importado, se han más que duplicado.