Netanyahu asegura que Israel seguirá "aplastando al régimen" iraní

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que va a seguir aplastando al régimen terrorista iraní, y que la guerra desencadenada hace más de un mes no ha terminado.

Netanyahu se pronunció poco después de que el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, declarara que quería "poner fin" a la guerra, pero exigía garantías para "evitar que se repita la agresión", según un comunicado de su oficina.

Netanyahu, sin embargo, insistió en que la campaña debía continuar.

"La campaña no ha terminado (...) vamos a seguir aplastando al régimen terrorista, reforzaremos las zonas de seguridad a nuestro alrededor y alcanzaremos nuestros objetivos", afirmó Netanyahu en un discurso televisado.

La guerra en Oriente Medio

Al entrar en su segundo mes, la guerra en Oriente Medio, que sacude la economía mundial y ha causado miles de muertos, no muestra signos de desescalada, pese a las gestiones diplomáticas.

La jornada del martes también estuvo marcada por ataques a gran escala contra Irán y una amenaza de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, a las empresas estadounidenses de alta tecnología Google, Meta y Apple si más dirigentes iraníes eran "asesinados".

Entretanto, el presidente iraní reclamó, para poner fin a la guerra, "condiciones esenciales" como el pago de compensaciones financieras, la definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

Espionaje y tensiones

El optimismo bursátil contrasta con el tono de los Guardianes de la Revolución, que en un comunicado han señalado de "espionaje" a 18 empresas estadounidenses, entre ellas Google, Apple, Meta y Tesla.

Los próximos días serán "decisivos", afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que las negociaciones con Irán "están ganando fuerza".

Por la noche, se oyeron varias explosiones en el centro de Teherán, según un periodista de la AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes a Irán con atacar sus instalaciones energéticas si las negociaciones no llegan a buen puerto "rápidamente" y si no desbloquea "de inmediato" el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Vida en tiempos de guerra

Habitantes de Teherán describen la vida en una ciudad en tiempos de guerra que aún intenta aferrarse a cierta rutina, pese a los bombardeos constantes.

"Estos días, me quedo casi siempre en casa y solo salgo si es absolutamente necesario", aseguró a la AFP Shahrzad, una ama de casa de 39 años.

"A veces me doy cuenta de que estoy llorando en medio de todo esto. Extraño los días normales", lamentó.

En medio del asedio contra su territorio, Irán siguió disparando contra Israel y los aliados estadounidenses en el Golfo, acompañado en la guerra regional por su aliado libanés Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen.

Un periodista de la AFP escuchó al menos 10 explosiones sobre Jerusalén, tras una alerta por misiles iraníes emitida por el ejército israelí.

En Dubái se escucharon explosiones, y dos personas resultaron heridas cerca de la capital saudita, Riad, cuando las defensas aéreas interceptaron un dron.

La compañía estatal de petróleo de Kuwait informó que uno de sus petroleros estuvo temporalmente en llamas frente a Dubái tras un "ataque iraní directo y malicioso".

Reacciones internacionales

En caso de que fracase la diplomacia, Trump prevé pedir a sus aliados de Europa y del Golfo que fuercen la reapertura del estrecho de Ormuz, dijeron funcionarios estadounidenses.

Pero en contra de las exigencias del republicano, una comisión parlamentaria iraní aprobó un proyecto para imponer peaje a los buques que transiten por el estrecho y prohibió el paso a Estados Unidos e Israel, según la prensa estatal.

La guerra ha arrastrado a otros países de Oriente Medio, entre ellos Líbano, después de que el grupo islamista Hezbolá atacara a Israel en solidaridad con Irán a principios de marzo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país prevé ocupar una parte del sur del Líbano una vez terminada la guerra.

El gobierno de Líbano denunció el plan israelí como una nueva "ocupación" de su territorio.

En Nueva York, la ONU celebrará el martes una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad tras los "incidentes gravísimos" en los que murieron tres cascos azules indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (Finul).

Una fuente de seguridad de la ONU declaró a la AFP que el casco azul indonesio fallecido el domingo fue víctima de fuego israelí.