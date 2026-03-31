Periodista de EE. UU. secuestrada por grupo proiraní en Irak
Las autoridades iraquíes han arrestado a un sospechoso vinculado al grupo miliciano Kataeb Hezbolá, implicado en el secuestro
Una periodista estadounidense fue secuestrada el martes en Bagdad por un presunto grupo armado proiraní en Irak, dijo el gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Estado dijo haber alertado a la periodista de los riesgos en seguridad y que trabajaba para asegurar su liberación "tan pronto como sea posible".
La periodista fue identificada como Shelly Kittleson por organizaciones de defensa de medios de comunicación y por Al-Monitor, una de las publicaciones para las que trabajaba.
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Detalles confirmados sobre el secuestro y detenciones
"Las autoridades iraquíes han detenido a un individuo con vínculos con el grupo miliciano Kataeb Hezbolá, alineado con Irán, que se cree está implicado en el secuestro", escribió en X Dylan Johnson, subsecretario de Asuntos Públicos Globales.
- Irak dijo que las autoridades interceptaron un vehículo que volcó cuando intentaba huir.
Reacciones oficiales y apoyo a la periodista
"Fuerzas de seguridad pudieron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos usados en el crimen", dijo el Ministerio del Interior iraquí en un comunicado.
"Respaldamos su labor periodística fundamental y pedimos su rápido retorno para que continúe con su importante trabajo", indicó Al-Monitor en un comunicado.