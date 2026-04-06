Melisa Zuluaga Castro bajo denuncia por robo de menores

En una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Melisa Zuluaga Castro fue señalada por el promovente como la persona que habría sustraído de manera arbitraria e ilícita a las menores A.N.Z. y K.N.Z. desde el 9 de agosto de 2024, al trasladarlas de su residencia habitual en Emiratos Árabes e Indonesia hacia Dubái y posteriormente a Colombia.

En el escrito, EJNM sostiene que esa actuación derivó en un procedimiento de restitución internacional en el expediente PCP/750-14 (COL/MEX-EDOMEX/25)075.

La denuncia presentada afirma que Melisa Zuluaga Castro habría intervenido en el caso para encubrir y proteger a su hermano, Brandon Zuluaga Castro, quien, según el documento, cometió delitos sexuales en agravio de una menor de edad. El promovente expone que notificó estos antecedentes a la autoridad el 19 de marzo de 2025, junto con elementos que, a su juicio, demostraban que el centro de vida de las menores se encontraba en México y no en el país solicitante.

El escrito refiere que, pese a esa información, los servidores públicos señalados habrían judicializado el asunto sin valorar los antecedentes de sustracción previa ni el presunto riesgo para la integridad de las niñas.

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En ese contexto, Melisa Zuluaga Castro aparece mencionada en la denuncia como la solicitante del proceso de restitución internacional, al que el promovente atribuye una posible falta de legitimación por la forma en que, según su versión, se originó el caso.

De acuerdo con el documento, EJNM también informó a la autoridad que él no cometió traslado ni retención ilícita alguna y que las menores se encuentran bajo una guarda y custodia otorgada judicialmente por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del expediente 1641/2024.

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En su planteamiento, insistió en que la actuación atribuida a Melisa Zuluaga Castro habría generado un conflicto que la SRE no habría frenado antes de remitir el expediente a sede judicial.

La denuncia solicita investigar la conducta de los servidores públicos involucrados y certificar el escrito presentado el 19 de marzo de 2025, como parte del expediente administrativo.