EE. UU. e Israel atacan de nuevo una instalación petroquímica de Irán

Planta petroquímica de Shiraz. ( FOTO DE ARCHIVO / AA )

Estados Unidos e Israel atacaron el martes una instalación petroquímica en el suroeste de Irán, sin causar víctimas, según informaron medios locales.

Declaraciones oficiales tras el incidente

"A las 23H40 (20H40 GMT) del martes, la planta petroquímica Amir Kabir de Mahshahr fue atacada por los enemigos estadounidenses y sionistas. No se han registrado víctimas", declaró Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia suroccidental de Juzestán, citado por la agencia de noticias estatal Mehr.