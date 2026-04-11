Estadounidenses e iraníes negocian directamente en Pakistán

El vicepresidente de EEUU, JD Vance (c), recibido por el jefe del ejército y mariscal de campo de Pakistán, Syed Asim Munir (2º izq.), y por el ministro de Exteriroes, Ishaq Dar (2º drcha.), el 11 de abril de 2026 en la base de Nur Khan, en Islamabad. ( MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PAKISTÁN/AFP )

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán entran el domingo en su segunda jornada en Islamabad, donde buscan alcanzar una tregua duradera en una guerra en la que Israel afirma haber "destruido" los programas nuclear y balístico de la república islámica.

Estas conversaciones entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollan, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán.

Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles.

Agencias noticiosas estatales iraníes indicaron que las conversaciones continuarán la mañana del domingo, y acusaron a Estados Unidos de hacer "demandas excesivas" sobre el estrecho de Ormuz, la vía estratégica por donde pasa un 20 % del petróleo mundial.

Irán bloqueó el paso por el estrecho desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con los bombardeos israeloestadounidenses contra su territorio.

Una fuente pakistaní que pidió el anonimato aseguró que "las conversaciones avanzan en la dirección correcta". "El ambiente general es cordial", añadió a la AFP.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, al insistir en que su país había ganado la guerra.

"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance. Le acompañan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Irán está representado en Islamabad, entre otros, por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Luchan por su supervivencia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cantó victoria.

"Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles" de Irán, afirmó en un discurso televisado. Añadió que la guerra también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.

"Querían estrangularnos, y (ahora) somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia", añadió.

Pero según Trita Parsi, analista del grupo de reflexión Quincy Institute for Responsible Statecraft, "nunca antes los iraníes habían negociado con Estados Unidos con tantas bazas".

El control del estrecho de Ormuz es uno de los instrumentos de presión de que dispone Teherán.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que dos buques de guerra cruzaron esta vía marítima para una operación previa a su desminado, pocas horas después de que Trump asegurara que su país había iniciado "el proceso de desbloqueo" del estrecho.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con tratar "severamente" a barcos militares que transiten por el estrecho de Ormuz, informó el domingo la televisión estatal.

"Cualquier intento de buques militares de pasar por el Estrecho de Ormuz será afrontado severamente", declaró el mando naval de la Guardia, según la emisora estatal IRIB.

Complejidades en las negociaciones

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica "una tregua duradera".

La brecha entre los beligerantes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano, donde Israel libra una guerra contra el grupo proiraní Hezbolá, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Medios de comunicación iraníes aseguran que Estados Unidos plantea "exigencias excesivas" sobre el estrecho.

Más de 2.000 muertos en Líbano

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Israel sostuvo que Líbano no está incluido en la tregua.

El sábado, los ataques israelíes en el sur del Líbano mataron a un total de 18 personas, según el Ministerio de Salud.

El ejército israelí anunció haber atacado, en las últimas 24 horas, más de 200 objetivos de Hezbolá. El miércoles llevó a cabo en Líbano los ataques más mortíferos de esta guerra, con al menos 357 muertos en un solo día, según el último saldo.

Las autoridades libanesas informaron que, desde el 2 de marzo, se han registrado 2.020 muertos y 6.436 heridos.

Según la presidencia libanesa, el martes están previstas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, que Hezbolá no ve con buenos ojos.

Netanyahu quiere un acuerdo que "perdure generaciones".

"Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones", declaró en el discurso televisado.

Entre tanto el papa hizo un llamado desesperado por la paz.

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", imploró el sumo pontífice en un discurso pronunciado durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro de Roma.