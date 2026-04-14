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ley contra relaciones homosexuales Senegal
ley contra relaciones homosexuales Senegal

Encarcelan a un hombre en primera condena por relaciones entre personas del mismo sexo en Senegal

Desde la entrada en vigor de la ley, más de 60 personas han sido detenidas, reflejando un aumento en la represión de la comunidad LGBTQ en Senegal

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    Encarcelan a un hombre en primera condena por relaciones entre personas del mismo sexo en Senegal
    Las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas desviadas por muchos en Senegal. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre fue encarcelado en Senegal en la primera condena dictada en virtud de una nueva ley que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, según informó a la AFP una fuente judicial.

    Senegal ha realizado decenas de detenciones bajo esta legislación, que entró en vigor a finales de marzo tras ser aprobada por el parlamento y firmada por el presidente Bassirou Diomaye Faye.

    Un tribunal de Dakar ordenó el pasado viernes condenar al hombre a seis años de prisión y lo multó con el equivalente a 3,600 dólares por lo que la ley describe como "actos contra natura", así como por "actos indecentes", indicó la fuente.

    Añadió que el otro hombre implicado se encuentra prófugo.

    Contexto social y legal de la nueva ley

    • La norma prevé penas de entre cinco y diez años de prisión y multas de hasta 18,000 dólares.

    Las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas desviadas por muchos en Senegal, un país africano de mayoría musulmana donde la defensa de los derechos LGBTQ se percibe como una importación occidental incompatible con los valores locales.

    Desde la entrada en vigor de la ley, 63 personas han sido detenidas por la unidad policial encargada de hacerla cumplir.

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