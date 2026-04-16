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alto el fuego Líbano Israel
alto el fuego Líbano Israel

Líbano y Hezbolá piden a la población no regresar al sur hasta que comience la tregua con Israel

El presidente de Estados Unidos anunció un acuerdo de alto el fuego de 10 días que incluye a Hezbolá, lo que podría ser un paso hacia un acuerdo de paz histórico entre Líbano e Israel.

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    Líbano y Hezbolá piden a la población no regresar al sur hasta que comience la tregua con Israel
    El humo se eleva desde una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano. (REUTERS)

    Líbano instó este jueves a la población a no regresar a las aldeas y localidades del sur del país antes de que entre en vigor el alto el fuego con Israel a medianoche hora local (21H00 GMT), un llamado que también formuló por separado Hezbolá.

    La comandancia del ejército de Líbano pidió en un comunicado a los ciudadanos que atiendan las instrucciones de los soldados desplegados en el sur, donde las tropas israelíes están presentes, y que tengan cuidado con las municiones sin explotar y los "objetos sospechosos".

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un acuerdo entre Israel y Líbano para un alto el fuego de 10 días que incluye al movimiento libanés Hezbolá.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo confirmó poco después y dijo que representa una oportunidad para alcanzar un "acuerdo de paz histórico" con Líbano.

    Por su parte, el movimiento chiita Hezbolá, aliado de Irán, pidió este jueves a los libaneses que pospusieran su regreso al sur del país, al valle de la Becá y a los suburbios del sur de Beirut, hasta la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, prevista para la medianoche, hora local.

    • "Ante un enemigo traicionero acostumbrado a violar pactos y acuerdos, les pedimos que sean pacientes y se abstengan de dirigirse a las zonas afectadas en el sur, la Becá y los suburbios del sur de Beirut, hasta que la situación se aclare por completo", declaró en un comunicado este movimiento chiita, que tiene un componente político y un brazo armado.

    Acciones militares y consecuencias inmediatas en la región

    El Comité Islámico de Salud, afiliado a Hezbolá, también aconsejó en un comunicado a la población que espere "hasta estar seguros de que se ha declarado oficialmente el alto el fuego y ha entrado en vigor", e instó a "esperar hasta la mañana" antes de salir a las carreteras.

    En tanto, el ejército de Israel anunció que atacó sitios de lanzamiento de cohetes en Líbano antes de la entrada en vigor de la tregua.

    "El ejército está atacando actualmente lanzadores desde los cuales Hezbolá disparó cohetes hacia el norte de Israel hace poco tiempo", dijo la fuente militar en un comunicado.

    La agencia de socorro israelí Magen David Adom informó de un herido de gravedad en el norte del país tras un bombardeo procedente del Líbano.

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