Israel intercepta a flotilla de ayuda a Gaza y detiene a decenas de activistas

La Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007. ( FUENTRE EXTERNA )

Israel afirmó el jueves que su ejército interceptó frente a las costas de Creta una flotilla de ayuda con destino a la Franja de Gaza y detuvo a decenas de militantes propalestinos que acordó trasladar a Grecia.

Las autoridades israelíes anunciaron que habían capturado a 175 activistas a bordo de una veintena de barcos, en tanto que los organizadores del convoy los cifraron en 211, entre ellos una concejala del Ayuntamiento de París.

Inicialmente todos iban a ser llevados a Israel.

Pero "tras un acuerdo con el gobierno de Grecia, los civiles (...) serán desembarcados en las próximas horas en las costas griegas", escribió el canciller israelí, Gideon Saar, en la red social X.

Grecia "velará por su regreso seguro a sus países", señaló por su parte el ministerio de Exteriores griego en un comunicado.

La flotilla estaba compuesta por más de 50 barcos que partieron en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

En un comunicado conjunto, una decena de países, entre ellos España, Turquía y Pakistán, denunciaron "violaciones flagrantes del derecho internacional" por parte de Israel.

Madrid convocó al encargado de negocios de Israel en España. " Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen", dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez .

Operación fue un "Éxito total"

El primer ministro Benjamin Netanyahu, por su parte, calificó la interceptación de "total éxito" y describió a los participantes como "partidarios" del movimiento islamista palestino Hamás.

El gobierno estadounidense de Donald Trump respaldó a Israel y criticó a los aliados europeos de Washington, desde cuyos territorios zarparon los barcos, de apoyar "esta inútil maniobra política".

"Estados Unidos estudiará el uso de las herramientas disponibles para imponer consecuencias a quienes presten apoyo a esta flotilla pro-Hamás y respalda las acciones legales de nuestros aliados en su contra", dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense, Tommy Pigott, en una declaración.

En 2025, un primer viaje de la Flotilla Global Sumud ("resiliencia" en árabe) hacia Gaza atrajo la atención mundial.

Varios cientos de activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, fueron detenidos en el mar, trasladados a Israel y luego expulsados.

Los activistas de este nueva convoy decían querer romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria a ese territorio palestino, cuyo acceso sigue aún fuertemente restringido pese a un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás vigente desde octubre.

La Flotilla Global Sumud dijo en X que sus barcos habían sido abordados "por lanchas militares", y que sus ocupantes habían "apuntado con láseres y armas de asalto semiautomáticas" y "ordenado a los participantes que se agruparan en la parte delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas".

Fueron "secuestrados" por Israel, denunció en una videoconferencia de prensa Yasmine Scola, a bordo de uno de los barcos no interceptados. Según ella, su embarcación llevaba material escolar y alimentos.

Las autoridades israelíes dijeron haber encontrado preservativos y cocaína en los barcos interceptados.

La AFP verificó, a partir de datos proporcionados por los organizadores, que las embarcaciones fueron interceptadas en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia.

"Bloqueo cruel"

"La operación se llevó a cabo en aguas internacionales, pacíficamente, sin causar víctimas", zanjó, por su parte, el portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein.

"Debido al gran número de embarcaciones partícipes en la flotilla, al riesgo de escalada y a la necesidad de impedir la violación de un bloqueo legal, se imponía una acción precoz", agregó.

Amnistía Internacional reprochó a Israel que su Marina "recorra cientos de millas náuticas para impedir que barcos civiles que transportan comida, leche infantil y material médico lleguen a los palestinos".

Según la oenegé, esto "demuestra hasta dónde Israel está dispuesto a ir para mantener su bloqueo cruel e ilegal".

La Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007.

La devastadora guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 provocó una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible.

Desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego en octubre, el ejército israelí controla más de la mitad del pequeño territorio costero.