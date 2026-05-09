Putin dice que la guerra en Ucrania está llegando a su fin y arremete contra la OTAN

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. ( EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK )

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin", y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.

"Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio", dijo Putin a periodistas.

Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el presidente ruso la emprendió contra el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto.

"Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella", dijo.

Añadió que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. "Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas", precisó.

Tregua y acusaciones mutuas

El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos.

A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

La celebración se vio confortada in extremis por la entrada en vigor de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciada la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente este sábado de vulnerarla.

"Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor llegó a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas".

Poco más tarde, Putin aseguró que aún no había recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre un eventual intercambio de prisioneros, como había anunciado Trump.

Control territorial y celebraciones

Tras más de cuatro años de contienda, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

En las conmemoraciones, según se pudo ver en la televisión rusa, participaron soldados de Corea del Norte, que en 2025 ayudaron a Moscú a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk.

El desfile arrancó a las 10H00 locales (07H00 GMT) y terminó a las 10H45, bajo fuertes medidas de seguridad. El internet móvil estaba cortado en el centro de Moscú y muchas calles de la capital casi vacías, constataron periodistas de AFP.

Las conmemoraciones en la Plaza Roja de Moscú son un evento clave que le permite a Putin ensalzar la memoria del triunfo soviético en 1945 y unir a la población rusa en apoyo de la campaña militar en Ucrania.

Pero este año los actos estaban amenazados por los incesantes ataques con drones de Kiev, y los moscovitas no parecen muy esperanzados en que la paz regrese pronto.

El final del conflicto "no será pronto, por mucho que todos queramos la paz", dijo a la AFP Elena, economista 36 años que prefiere no dar su apellido, y está sobre todo contrariada por el corte de internet. "Lo necesito, y no hay".

El 9 de mayo es "un día como otro cualquiera", abunda Danil, de 26 años, camino del gimnasio. A la pregunta de si esta breve tregua es el preludio a la paz, contesta con un escueto "no".

Tras dos intentos de tregua, primero ucraniana y luego rusa -que no se respetaron esta semana-, Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días entre las partes a partir de este sábado.

Trump consideró que el final de la guerra está "cada vez más cerca", mientras que esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estas habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. El viernes, Zelenski dijo que espera la llegada a Ucrania en las próximas semanas de los enviados de Washington.