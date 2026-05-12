Irán da un ultimátum a EE. UU. para que acepte su contrapropuesta de paz

Una mujer luce una bandera iraní frente a un cartel propagandístico contra EEUU, el 10 de mayo de 2026 en Teherán. ( ATTA KENARE / AFP/ARCHIVOS )

El jefe negociador iraní urgió este martes a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la república islámica para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.

La guerra iniciada hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones en la economía mundial, a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

Ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses", añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.

En Estados Unidos, la inflación en abril alcanzó su nivel más alto en tres años, debido a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, según datos publicados este martes.

El Pentágono indicó además este martes que el costo de la guerra con Irán se aproxima a los 29,000 millones de dólares, unos 4,000 millones más que lo estimado hace dos semanas.

Exigencias

Según varios medios, la propuesta estadounidense incluía un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y establecía un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sostiene que su respuesta pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de activos congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años.

El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, declaró a la agencia Irna que si Estados Unidos "no accede a las demandas legítimas y definitivas en el ámbito diplomático, debe esperar que se repitan sus derrotas en el campo de batalla".

Donald Trump considera "totalmente inaceptable" la contrapropuesta y afirmó el lunes que el alto el fuego está en estado crítico.

Trump dice que no necesita ayuda de China en Irán

La airada reacción de Trump provocó un repunte de los precios del petróleo y frustró las esperanzas de un acuerdo rápido sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán ha restringido el tráfico marítimo y ha instaurado un sistema de cobro de peajes.

Los precios del barril de Brent repuntaron hasta cerca de 108 dólares, hacia las 20H00 GMT.

Las autoridades estadounidenses consideran "inaceptable" que Teherán controle el estrecho, por el que solía transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Por esta vía se exporta una gran cantidad de fertilizantes y la guerra pone en peligro el suministro de alimentos para decenas de millones de personas.

De viaje en Kenia, el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró la necesidad de "lograr la reapertura sin condiciones (...) de Ormuz".

Afirmó que Francia lanzaría una iniciativa en la ONU con el fin de establecer un "marco" para una misión "totalmente neutral y pacífica" para tal efecto.

Los mercados siguen ahora pendientes del viaje de Trump a Pekín, donde aterrizará el miércoles para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump declaró antes de su partida que sostendrá una "larga conversación" con Xi, pero enfatizó que no necesita a su homólogo chino para encontrar una salida al conflicto.

Y aunque el republicano ha dicho que las fuerzas armadas iraníes han sido totalmente diezmadas, Teherán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según responsables de inteligencia de Washington citados de forma anónima este martes por The New York Times.

Irán habría vuelto a poner operativos 30 de sus 33 sitios de lanzamiento de misiles a lo largo del estrecho de Ormuz, según estas fuentes.

Ataques en Líbano

En otro frente de la guerra, Líbano, siguen los combates entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá a pesar de un alto el fuego declarado el 17 de abril.

El Ministerio de Salud libanés anunció el martes la muerte de 13 personas, entre ellas un soldado y dos socorristas, en bombardeos israelíes contra tres localidades en el sur del país.

Las autoridades locales contabilizan cerca de 380 muertos desde el inicio del alto el fuego, así como más de 2,800 fallecidos desde que el país se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, tras disparos de misiles de Hezbolá contra Israel.