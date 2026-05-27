Jurista Paul Maldonado expone sus conocimientos legales en evento iberoamericano de seguridad vial

La República Dominicana fue sede del VIII Encuentro Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial, evento que reunió en suelo dominicano a delegaciones de más de 14 países para desarrollar una agenda técnica enfocada en el intercambio de experiencias, fortalecimiento de datos y construcción de estrategias dirigidas a reducir los siniestros viales en la región.

Este importante encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), desarrolló diversos espacios de diálogo e intercambio técnico sobre temas de alto interés relacionados con el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana.

El jurista Paul Maldonado participó como panelista en el diálogo titulado: “Factor Humano: Cultura Vial, Juventud y Cambio de Comportamiento”, donde junto a otros expertos abordó distintas problemáticas vinculadas a la conducta ciudadana en las vías públicas.

Durante su intervención, Maldonado sostuvo que uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el tránsito dominicano es la deficiente cultura vial existente en el país, señalando que muchas personas conducen vehículos de motor sin poseer los conocimientos, la preparación ni las acreditaciones requeridas para hacerlo de manera responsable.

Asimismo, el abogado especializado en Responsabilidad Civil manifestó que muchos jóvenes que conducen de manera temeraria pueden verse involucrados en accidentes de tránsito que les cambien la vida por completo, tanto desde el punto de vista legal como psicológico.

“Un accidente puede convertir a una persona en responsable civil de daños y perjuicios, siendo condenada al pago de sumas millonarias dependiendo del daño causado, así como enfrentar consecuencias penales de hasta uno a tres años de prisión correccional. A esto se suma el impacto emocional y psicológico que dejan muchos siniestros viales”, expresó Maldonado.

El jurista también impactó al público presente con la reflexión:

“Una imprudencia, un segundo en el celular o una mala decisión al maniobrar un vehículo de motor, pueden costarle a una persona los dos bienes jurídicos más preciados: la vida y la libertad”.

Junto a Maldonado participaron como panelistas: Maxi Manzueta, directora de la Escuela Nacional de Educación Vial del INTRANT; Abril Arias, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de Psicología; la magistrada Rosalmy Guerrero, jueza del Poder Judicial; Sergio Legal, responsable de Datos de la OISEVI; y Awilda Melo, sobreviviente de siniestro vial y facilitadora de la Escuela Nacional de Educación Vial del INTRANT. La moderación estuvo a cargo de Massiel Báez, encargada de Relaciones con Organismos Públicos y Privados del INTRANT.

Finalmente, Paul Maldonado agradeció al INTRANT y a su director ejecutivo, el ingeniero Milton Morrison, por la invitación a compartir sus conocimientos en este importante escenario internacional, destacando la relevancia de continuar impulsando espacios de cooperación y búsqueda de soluciones efectivas para mejorar el tránsito dominicano.

El encuentro consolida a la República Dominicana como un punto de referencia regional en materia de seguridad vial y cooperación internacional.

Los países participantes en esta edición fueron: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.

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