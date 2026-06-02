Sixto Porras celebra cuatro décadas llevando un mensaje de valores y familia como conferencista

El costarricense Sixto Porras González ha construido, durante más de 40 años, una trayectoria como conferencista internacional enfocada en el fortalecimiento de la familia, la formación en valores y el acompañamiento a líderes, matrimonios, padres, jóvenes e instituciones. Nacido en San José, Costa Rica, el 25 de octubre de 1960, Porras creció en un contexto rural y de recursos limitados, una experiencia que marcó su vocación de servicio, su sensibilidad social y su interés por hablar de resiliencia, relaciones familiares y liderazgo con sentido humano.

Casado con Helen Matamoros y padre de Daniel y Esteban Porras, actualmente hace vida en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos. Desde allí continúa desarrollando una agenda internacional como Vice President, Hispanic Ministry Development en Focus on the Family, organización en la que ha trabajado por más de 27 años en Costa Rica, Iberoamérica y Estados Unidos. Su labor lo ha posicionado como una de las voces hispanas de mayor referencia en temas de matrimonio, crianza, juventud, liderazgo, sexualidad, formación familiar y valores.

Su formación académica incluye estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica entre 1978 y 1982. Sin embargo, su recorrido público comenzó a consolidarse desde muy joven, cuando entre 1981 y 1985 dirigió el grupo estudiantil Estudiantes Cristianos Universitarios en San José. Esa etapa fue clave para su desarrollo como líder y comunicador, pues le permitió trabajar con jóvenes, organizar actividades formativas y fortalecer su capacidad para hablar ante públicos diversos.

Entre 1985 y 1992 se desempeñó como pastor en Misiones Transmundiales y el Centro Cristiano de Guadalupe, en Costa Rica. En ese período acompañó procesos de restauración familiar, discipulado y formación juvenil. Paralelamente, entre 1988 y 1998 dirigió La Cruzada a Cada Hogar, primero en Costa Rica y luego en Centroamérica, impulsando estrategias de alcance comunitario, formación espiritual y coordinación regional. También fundó y dirigió, entre 1988 y 1994, el Movimiento Fuerza Juvenil, una iniciativa que reunió a jóvenes de distintos países de América Latina en encuentros centrados en liderazgo, valores y movilización juvenil.

Su labor institucional continuó entre 1992 y 1996 como secretario ejecutivo de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, desde donde apoyó procesos de capacitación, formación en valores y articulación comunitaria. En 1998 fundó la oficina de Focus on the Family Costa Rica, conocida en el mundo hispano como Enfoque a la Familia, y la dirigió hasta 2019. Desde esa plataforma impulsó conferencias, campañas, materiales formativos, eventos y asesoría dirigida a familias, iglesias y líderes. La oficina costarricense llegó a consolidarse como un centro estratégico para el trabajo regional en Iberoamérica.

El 9 de septiembre de 1988 asumió como presidente de la Junta Directiva de Focus on the Family Costa Rica, cargo con el que continúa vinculado a la organización costarricense. Desde 2010 también ha ejercido liderazgo regional para Iberoamérica, articulando programas, eventos, relaciones institucionales y espacios de formación en distintos países. El 7 de marzo de 2022 asumió su cargo actual como Vice President, Hispanic Ministry Development en Focus on the Family, con sede en Colorado Springs. En esa función dirige la estrategia integral del ministerio hispano, representa a la organización ante comunidades hispanas de Estados Unidos y América Latina, promueve alianzas y participa como conferencista en espacios de alto nivel.

Como conferencista, Porras ha llevado su mensaje a una veintena de países y territorios, entre ellos Aruba, Curazao, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, España, Francia, Bélgica, Suiza, Australia e Inglaterra. Su recorrido incluye más de 200 ciudades, con audiencias en lugares como San José, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, Houston, Orlando, Colorado Springs, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Managua, San Juan, Arecibo, Asunción, Guayaquil, Buenos Aires, Alicante, Murcia y muchas otras.

En los últimos cuatro años, ha impartido 398 conferencias ante 239.123 asistentes en 71 ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria, la cifra total de conferencias es descrita como incontable, con un mensaje que ha llegado a más de dos millones de personas. Su presencia en escenarios internacionales se ha centrado en la promoción de vínculos familiares saludables, la prevención de la violencia, el fortalecimiento del matrimonio, la crianza responsable, la formación de líderes y la recuperación de valores en la vida pública y privada.

Su experiencia como conferencista también lo ha llevado a presentarse ante misiones diplomáticas latinoamericanas acreditadas ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, así como en congresos, comisiones parlamentarias y plenarios legislativos de distintos países. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa lo ha consultado desde 2002 en 19 proyectos de ley relacionados con temas sociales, familiares, jurídicos, educativos, de derechos humanos, juventud, niñez y adolescencia. Esas consultas, realizadas entre el 23 de octubre de 2002 y el 29 de octubre de 2025, forman parte de expedientes legislativos usados como insumo institucional.

Además, su agenda pública ha incluido reuniones, conferencias y espacios de asesoría con autoridades de América Latina. Ha sostenido encuentros con primeras damas, ministros, alcaldes, congresistas, presidentes de congresos, cortes supremas y representantes gubernamentales en países como Argentina, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Panamá, El Salvador, Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y México. En Perú, de acuerdo con documentación citada en su currículum, fue invitado en más de diez ocasiones a ofrecer conferencias en el Congreso de la República, además de participar en espacios de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Valores Rogelio Fernández Güell en Costa Rica en 2008, el Diploma de Honor del Congreso de la República del Perú en 2010, un reconocimiento oficial del Gobierno de la Provincia del Chaco en Argentina en 2011, una moción de felicitación del Senado de Puerto Rico en 2021, la proclama de Visitante Distinguido del Municipio Autónomo de Arecibo en 2021 y el reconocimiento "Héroe Hispano" otorgado por Hispanos Media Group ese mismo año.

Más allá de los cargos, los reconocimientos y las instituciones, el hilo conductor de la vida pública de Sixto Porras ha sido su insistencia en colocar a la familia en el centro de la conversación social. Su voz como conferencista ha transitado por auditorios, iglesias, congresos, encuentros juveniles, espacios legislativos y reuniones con autoridades, siempre con un mensaje orientado a fortalecer relaciones, afirmar valores y recordar que la salud de una sociedad comienza en la calidad de sus vínculos más cercanos.