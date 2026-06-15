Zelenski plantea reunión con Putin en EE. UU. en llamada con Trump

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció reunirse con su homólogo ruso Vladímir Putin en Estados Unidos, durante una llamada telefónica con el presidente Donald Trump.

Putin ha rechazado en repetidas ocasiones las ofertas de una reunión cara a cara con Zelenski para intentar negociar el fin de más de cuatro años de guerra.

"Ayer (domingo), hablamos con el presidente Trump de que podría organizarse una reunión de este tipo en Estados Unidos, en un formato en el que a Putin le resultaría mucho más difícil negarse", dijo Zelenski este lunes en un mensaje en vídeo publicado en X.

"Veremos qué sale de esto", añadió.

El líder ucraniano declaró anteriormente que Putin había ignorado una invitación para reunirse con él en la cumbre del G7 en Francia, que comenzó este lunes.

Una fuente de la presidencia ucraniana dijo a un pequeño grupo de periodistas, entre ellos la AFP, que la propuesta había sido "transmitida hace algún tiempo a través de diversos canales, por medio de intermediarios, diplomáticos y agencias de inteligencia".

Rechazo de Putin y contexto del conflicto

"No se dio una respuesta clara", añadió la fuente.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, desencadenando el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Putin dijo a principios de este mes que no veía "ningún sentido" a reunirse con Zelenski hasta que estuviera listo un acuerdo de paz, después de que el líder ucraniano publicara una carta abierta en la que pedía conversaciones cara a cara.