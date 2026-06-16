Petroleros iraníes reanudan exportaciones tras cruzar zona de bloqueo estadounidense

La salida de millones de barriles de crudo ocurre antes de la firma de un acuerdo entre ambos países y alimenta expectativas de estabilidad en el mercado energético mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Varios petroleros iraníes abandonaron en las últimas horas la zona marítima que permanecía bajo bloqueo de la Marina de Estados Unidos, marcando la reanudación de las exportaciones de crudo de Irán tras dos meses de restricciones y en vísperas de la firma de un acuerdo de entendimiento entre Washington y Teherán.

La información fue divulgada por la plataforma especializada TankerTrackers, dedicada al monitoreo global de embarques de petróleo. Según la entidad, al menos dos superpetroleros de la National Iranian Tanker Company (NITC), identificados como DIONA y HERO2, cruzaron el perímetro del bloqueo transportando en conjunto aproximadamente 3.8 millones de barriles de petróleo iraní.

Horas después, la plataforma reportó el paso de una tercera embarcación, lo que confirma la reactivación gradual de las exportaciones energéticas de la República Islámica.

De acuerdo con TankerTrackers, la verificación se realizó mediante el análisis de las señales de los transpondedores de los buques, contrastadas con imágenes satelitales obtenidas recientemente. La organización señaló que se trata de los primeros cargamentos de crudo iraní exportados desde el inicio del bloqueo marítimo impuesto hace dos meses.

El movimiento de los petroleros se produjo poco después de que el Gobierno iraní anunciara oficialmente el levantamiento de las restricciones estadounidenses sobre sus puertos y terminales marítimas, un paso que antecede a la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países prevista para este viernes en Suiza.

El acuerdo es resultado de semanas de negociaciones diplomáticas destinadas a reducir las tensiones surgidas tras el conflicto en Oriente Medio que estalló a finales de febrero. Como parte de los compromisos alcanzados, ambas partes contemplan la reapertura progresiva del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio energético mundial.

Por esta estratégica vía transita normalmente cerca del 20 % del petróleo que se comercializa a nivel global. Su restricción durante los últimos meses generó preocupación en los mercados internacionales y contribuyó a la volatilidad de los precios del crudo.

La expectativa de una normalización del tráfico marítimo en la región ya comienza a reflejarse en los mercados energéticos.

El barril de petróleo Brent, referencia internacional del sector, ha registrado una tendencia a la baja en los últimos días y descendió por debajo de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo, impulsado por las perspectivas de una mayor oferta y una reducción de las tensiones geopolíticas.

Analistas consideran que la reanudación de las exportaciones iraníes y la posible reapertura total del estrecho de Ormuz podrían contribuir a estabilizar los mercados petroleros durante las próximas semanas, aunque advierten que el proceso dependerá del cumplimiento de los acuerdos y de la evolución de la situación política en la región.