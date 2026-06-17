El acuerdo "supone un fracaso para EE. UU.", dice principal negociador iraní
Qalibaf, quien también es presidente del parlamento iraní, subrayó que el acuerdo es un reflejo del fracaso de la política exterior estadounidense en la región
El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró que el acuerdo que se supone se firmará el viernes en Suiza, luego de más de tres meses de guerra en Oriente Medio, lucía como una derrota para Washington.
Detalles sobre la firma del protocolo en Suiza
- "Este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos. La gente lo conocerá y sacará sus propias conclusiones", declaró Qalibaf a la televisión estatal en la noche del miércoles, poco después de la publicación del texto por ambas partes.
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Qalibaf, quien es también presidente del parlamento iraní, debe asistir a la firma del protocolo de acuerdo con el vicepresidente estadounidense JD Vance, en una ceremonia prevista el viernes cerca de la ciudad suiza de Lucerna.