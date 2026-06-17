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peajes buques Ormuz
peajes buques Ormuz

Irán reitera que aplicará peajes en estrecho de Ormuz una vez transcurridos los 60 días de negociaciones

La firma del acuerdo se llevará a cabo en Suiza, donde se espera la presencia de representantes de Irán y Estados Unidos

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    Irán reitera que aplicará peajes en estrecho de Ormuz una vez transcurridos los 60 días de negociaciones
    Cruce de buques en el estrecho de Ormuz. (EFE)

    Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.

    El estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra", declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. "Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", agregó.

    Condiciones del memorando de entendimiento

    Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz.

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