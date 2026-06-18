La UASD elige a Carmen Chevalier como nueva decana de Ciencias Jurídicas y Políticas

La maestra Carmen Chevalier fue electa como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), convirtiéndose en la primera mujer en asumir esa responsabilidad dentro de esa unidad académica.

Chevalier obtuvo el triunfo tras el conteo del 100 % de los votos emitidos en el proceso electoral, al alcanzar 120 votos de los 238 considerados válidos, equivalente al 50.42 %, con lo que logró la mayoría absoluta requerida para resultar electa en primera vuelta.

Su contendor, el maestro Martín Montilla, obtuvo 118 votos, una diferencia de apenas dos sufragios.

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento Electoral de la UASD, para ganar en la primera votación el candidato debía obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos. Con 238 votos computados, la cifra necesaria para alcanzar la mayoría absoluta era de 120 votos, cantidad lograda por Chevalier.

Luego de conocerse los resultados, la nueva decana agradeció el respaldo recibido por los docentes de la facultad y destacó la participación de la comunidad universitaria durante la jornada electoral.

Chevalier afirmó que asumirá la gestión con el compromiso de impulsar una facultad más inclusiva, participativa y enfocada en el fortalecimiento académico e institucional, trabajando junto a docentes, estudiantes y servidores universitarios.

También reconoció la actitud democrática del maestro Martín Montilla, quien aceptó públicamente los resultados del proceso electoral, resaltando el ambiente de respeto que acompañó la contienda.

Con esta elección, Carmen Chevalier marca un precedente en la historia de la UASD al convertirse en la primera mujer en dirigir la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Durante la misma jornada electoral, el doctor Jorge Asjana fue electo como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el período 2026-2030.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/6480b82c-7d0a-4d87-986e-f4410c036501-a657e1aa.jpeg