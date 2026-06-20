Autoridades de Gaza reportan once muertos en ataques israelíes

Niños observan desde lo alto de un promontorio con vistas a los refugios para personas desplazadas por la guerra, mientras el humo se eleva al fondo cerca del campamento de refugiados palestinos de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de junio de 2026. ( EYAD BABA / AFP )

Al menos 11 personas murieron, entre ellas un periodista de Al Jazeera y cuatro miembros de una misma familia, en ataques aéreos de Israel, a pesar del alto el fuego vigente en el territorio palestino, según fuentes médicas en la Franja de Gaza.

En un bombardeo israelí, falleció Ahmed Wishah, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera, en una vivienda del campamento de refugiados de Bureij, en la zona central del territorio.

El ataque también causó la muerte de otras dos personas, según la Defensa Civil, organismo que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás.

Al Jazeera había anunciado previamente la muerte del periodista en un ataque con drones, y calificó la acción como un "asesinato deliberado".

Según señaló, se trató de su duodécimo trabajador asesinado en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

El ejército israelí "confirma que llevó a cabo un ataque contra Ahmed Wishah, un terrorista de Hamás", según declaró un portavoz militar a la AFP, sin proporcionar de inmediato pruebas que respaldaran estas acusaciones.

Previamente, en un ataque ocurrido en la noche del viernes al sábado, contra un edificio en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza resultaron muertas cuatro personas de la familia Al-Safadi, ambos padres y sus dos hijas, según la Defensa Civil. Otras doce personas resultaron heridas.

Testimonios y reacciones tras los bombardeos

El hospital Al Shifa confirmó que recibió cuatro cuerpos de esa familia e informó que también atendió a otra víctima por un ataque separado con dron en el norte de la ciudad.

"Alrededor de las dos de la madrugada, mis primos estaban dormidos cuando un misil los alcanzó. No tienen ninguna relación con Hamás, ni están involucrados en nada. Son sólo niños inocentes", dijo Nael al-Safadi, un familiar.

Imágenes de la AFP tomadas en el lugar mostraban un muro exterior del apartamento impactado, con escombros, ropa, colchones y otras pertenencias domésticas esparcidas por el interior destruido.

"Todavía siento que estoy en un sueño. Nunca imaginé que esto nos pasaría a nosotros", dijo a la AFP Mohammad al Safadi, que sobrevivió al ataque.

"Soy un civil. Juro por Dios que nunca he llevado un arma ni he disparado una. ¿Qué quieren de mí? Vayan tras quien tengan que ir, ¿qué culpa tengo yo en todo esto?", agregó.

Consultado por la AFP, el ejército israelí no reaccionó de inmediato.

Más tarde el sábado otras tres personas resultaron muertas en ataques israelíes separados, de acuerdo a la Defensa Civil.

Israel y Hamás se acusan mutuamente casi a diario de violar la tregua que entró en vigor el pasado octubre.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio de la tregua. En este periodo, Israel reportó cinco soldados muertos.

Las restricciones impuestas a la prensa y el acceso limitado a Gaza impiden a la AFP verificar de forma independiente estos balances.