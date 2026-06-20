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bloqueo cuentas X Turquía
bloqueo cuentas X Turquía

Denuncian cierre de cuentas LGBT en red social X en Turquía

El acceso a cuentas de X de organizaciones LGBT y feministas ha sido restringido en Turquía, lo que genera preocupación por la libertad de expresión en el país

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    Denuncian cierre de cuentas LGBT en red social X en Turquía
    Bandera LGBT (FUENTE EXTERNA)

    La decisión de Turquía de bloquear unas 40 cuentas de X ligadas a grupos feministas o LGBT constituye una vulneración extremadamente seria y desproporcionada de la libertad de expresión, denunció el sábado un grupo de derechos humanos.

    El acceso de numerosas organizaciones LGBT y feministas a X fue bloqueado en Turquía por razones de seguridad nacional y orden público a solicitud de las autoridades, dijo en un comunicado Engelliweb, que monitorea restricciones de acceso a internet en el país.

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    Reacciones de grupos de derechos humanos

    "Estas restricciones de acceso constituyen una práctica inaceptable que obstaculiza el ejercicio de derechos de la población LGBT+ en momentos en que se intensifican la información y llamados a participar de los eventos y marchas del Mes de Orgullo", advirtió una alianza de 22 grupos de derechos humanos, incluyendo la rama turca de Amnistía Internacional.

    • El homosexualismo no es prohibido en Turquía, pero la marcha anual de Orgullo ha sido prohibida casi sistemáticamente desde 2015.

    La comunidad LGBT+ es frecuentemente atacada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien la responsabiliza por la caída en la natalidad.

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