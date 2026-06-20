Denuncian cierre de cuentas LGBT en red social X en Turquía

La decisión de Turquía de bloquear unas 40 cuentas de X ligadas a grupos feministas o LGBT constituye una vulneración extremadamente seria y desproporcionada de la libertad de expresión, denunció el sábado un grupo de derechos humanos.

El acceso de numerosas organizaciones LGBT y feministas a X fue bloqueado en Turquía por razones de seguridad nacional y orden público a solicitud de las autoridades, dijo en un comunicado Engelliweb, que monitorea restricciones de acceso a internet en el país.

Reacciones de grupos de derechos humanos

"Estas restricciones de acceso constituyen una práctica inaceptable que obstaculiza el ejercicio de derechos de la población LGBT+ en momentos en que se intensifican la información y llamados a participar de los eventos y marchas del Mes de Orgullo", advirtió una alianza de 22 grupos de derechos humanos, incluyendo la rama turca de Amnistía Internacional.

El homosexualismo no es prohibido en Turquía, pero la marcha anual de Orgullo ha sido prohibida casi sistemáticamente desde 2015.

La comunidad LGBT+ es frecuentemente atacada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien la responsabiliza por la caída en la natalidad.