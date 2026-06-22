El oficio de no detenerse: Marcos David y la disciplina de evolucionar como tatuador

Con más de catorce años de trayectoria entre Ecuador y Estados Unidos, el tatuador ecuatoriano ha convertido el aprendizaje permanente en su forma de entender la profesión. Su reciente reconocimiento en el Evergreen Tattoo Invitational confirma una carrera construida sobre la curiosidad y la constancia.

Hay oficios que admiten la quietud. El del tatuador no es uno de ellos. Cada aguja, cada pigmento y cada técnica que hoy se considera vanguardia tiene fecha de caducidad, y quien decide vivir de marcar la piel ajena asume, casi como un voto, que jamás dejará de estudiar. Marcos David Gualotuna lo entendió temprano y ha hecho de esa idea no una carga, sino un estilo de vida.

Nacido en Ecuador y radicado hoy en el estado de Washington, Gualotuna acumula una experiencia de más de una década. Su nombre artístico, @marcosdavidart, acompaña una especialización amplia y exigente: realismo en grises, tatuaje a color, neotradicional, geométrico y línea fina. Actualmente forma parte del equipo de artistas de Dancing Needles Tattoo, estudio perteneciente a la Southern Customs Tattoo Company, en la ciudad de Yelm. Allí, dice, su objetivo no se agota en el resultado sobre la piel: busca que cada cliente se lleve también una gran experiencia.

Su entrada al tatuaje tiene algo de azar y algo de destino. "Me encontré con el tatuaje o no sé si el tatuaje me encontró a mí; pienso que nací con este gusto por el arte", recuerda. Hijo de una madre apasionada por el tejido y la floristería y de un padre inclinado hacia la música y la fotografía, asegura haber heredado de ellos esa sensibilidad. Empezó dibujando a lápiz, quedó satisfecho con el resultado y, poco a poco, fue ensayando otras técnicas: la aerografía, la fotografía. El punto de quiebre llegó en un taller de modificación de vehículos, donde pintaba aerografías sobre autos personalizados.

Fue justamente ahí donde apareció su primera máquina de tatuar, recibida como parte de pago por un trabajo. "La verdad, quería vender esas máquinas y por mucho tiempo no lo logré; fue ahí donde inició mi curiosidad por empezar a investigar todo sobre el tatuaje", cuenta. Hablamos de una época sin información en internet, en la que el conocimiento circulaba apenas en revistas costosas y entre artistas celosos de sus secretos. Lejos de frenarlo, esa escasez lo empujó: "No fue un obstáculo, más bien fue una motivación por querer aprender por mi cuenta". Vinieron entonces los seminarios y las convenciones en distintas ciudades del Ecuador, el inicio de un recorrido que no se ha detenido.

Su historia explica una de las particularidades más notables de su perfil: la formación. Antes de ser tatuador a tiempo completo, Gualotuna estudió Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central del Ecuador, se tituló como Ingeniero en Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Tecnológica América y obtuvo el título de Fotógrafo Profesional en el Centro de la Imagen de la Alianza Francesa. A ello sumó estudios de dibujo anatómico de la figura humana en la Facultad de Artes de la Universidad Central. No es casualidad que su trabajo respire estructura, proporción y composición: detrás de cada diseño hay años de disciplina visual.

Pero la verdadera columna vertebral de su carrera es la actualización constante. La lista de seminarios y cursos que ha tomado es larga y deliberada: bioseguridad en el Hospital Eugenio Espejo, realismo a color y realismo en grises con maestros como Daniel Yepez, Guillermo Barros, Fonzy y Adrian Rod; seminarios internacionales de tatuaje y de aerografía con artistas de México, Colombia y California; el prestigioso Paradise Tattoo Gathering en Massachusetts; y una nutrida formación en línea, desde Procreate y blackwork de línea fina hasta técnicas de color, en plataformas como Domestika y Academy of Ink. Cada certificado es, en el fondo, una herramienta más en una caja que nunca termina de llenarse.

Ese rigor también lo ha puesto al lado de figuras de renombre internacional.

"He tenido la oportunidad de adquirir conocimiento de artistas de gran renombre trabajando junto a ellos en Dancing Needles Tattoo", relata, y menciona a Noelin Wheeler y Jorell Elie —ambos conocidos por su paso por Ink Master— y a Missi Furucz, artista europeo que recorre el mundo mostrando su obra. Para un tatuador convencido de que el aprendizaje no cesa, compartir piso de trabajo con referentes así es, en sí mismo, una forma de seguir estudiando.

El reconocimiento más reciente confirma que ese camino rinde frutos. "Tuve el honor de participar en el Evergreen Tattoo Invitational, en el estado de Oregon, un evento de prestigio internacional accesible únicamente con invitación, con más de 300 artistas de élite", cuenta. Allí obtuvo el tercer lugar en estilo asiático, un logro que define con sobriedad: "Reafirma mi compromiso y confianza en lo que realizo diariamente".

A ese hito se suma su participación en la Convención de Tatuajes de Tacoma, en marzo de 2026, dentro de una agenda profesional cada vez más densa.

Luego de su consolidación en Ecuador, en 2020 dio el salto a Estados Unidos con la Southern Customs Tattoo Company, y desde julio de 2024 ejerce en Dancing Needles Tattoo. En todos esos espacios ha mantenido una misma exigencia: esterilización e higiene escrupulosas, un seguimiento responsable de la cicatrización y la credibilidad de un trabajo que sostiene cita tras cita.

Quizá la mejor síntesis de su filosofía esté en cómo describe el presente. En el arte del tatuaje, afirma, aún continúa aprendiendo cada día "en el ámbito técnico, tecnológico, artístico, profesional y personal".

Esa frase, lejos de sonar a fórmula, condensa una verdad del oficio: las máquinas evolucionan, los pigmentos mejoran, los estilos van y vienen, y solo quien acepta moverse al mismo ritmo permanece vigente.

Por eso, cuando se le pregunta qué es para él tatuar, su respuesta no apunta a un trabajo ni a una técnica, sino a una manera de existir: "Ser tatuador se ha vuelto mi estilo de vida". En un mundo donde la vanguardia se renueva sin pausa, Marcos David Gualotuna ha encontrado en la evolución permanente no una obligación, sino su forma más honesta de hacer arte.