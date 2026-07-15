Se escuchan explosiones en Kiev durante una alerta por misiles balísticos

El ataque se produjo horas después de la visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ( FUENTE EXTERNA )

Varias explosiones se escucharon el jueves después de la medianoche en Kiev, tras una alerta de la Fuerza Aérea ucraniana por la aproximación de varios misiles balísticos, constató un periodista de la AFP.

Se observaron destellos luminosos en el cielo seguidos de media docena de detonaciones.

El ataque se produjo horas después de la visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien acudió para reforzar la asociación en materia de defensa entre la Unión Europea y Ucrania.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, escribió en redes sociales que un almacén había sido alcanzado mientras que "restos de misiles cayeron sobre edificios no residenciales".

Ataques en Járkov

Al mismo tiempo, Járkov, la principal ciudad del noreste de Ucrania, fue atacada por drones de combate, según declaró su alcalde.

Kiev ha sido blanco constante de ataques rusos con misiles balísticos desde el mes pasado. Estas armas son rápidas y difíciles de interceptar.

La capital ucraniana sufre la escasez de misiles PAC-3 para sus sistemas Patriot de diseño estadounidense, esenciales para interceptar proyectiles balísticos.

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que tenía la intención de autorizar a Ucrania a producir misiles para los sistemas de defensa Patriot.

Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el miércoles que la producción podría empezar antes de finales de este año.