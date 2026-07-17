Miles se manifiestan en Kiev contra la destitución del ministro de Defensa

Más de mil personas ya se habían manifestado el jueves en Kiev y en otras ciudades de Ucrania para reclamar el regreso de Fedorov. ( FUENTE EXTERNA )

Miles de personas salieron a las calles de Kiev este viernes para protestar por la destitución del popular ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, por parte del presidente Volodimir Zelenski en medio de una remodelación gubernamental que genera división en Ucrania.

Los manifestantes, que portaban banderas ucranianas y pancartas en apoyo a Fedorov, se congregaron en la capital por segundo día consecutivo, constató un periodista de la AFP.

"¡Devuelvan a Fedorov!", se leía en una de ellas, mientras que otra llamaba a "respetar y tener en cuenta al pueblo".

Conflicto en el Ministerio

Joven reformista y defensor de las nuevas tecnologías en el campo de batalla, Fedorov anunció su salida del cargo el miércoles, menos de seis meses después de haber asumido el cargo al frente del Ministerio de Defensa.

Popular entre la población, Fedorov explicó que entró en conflicto con el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, que privilegia un enfoque más tradicional de las operaciones militares.

Zelenski dio pocas explicaciones sobre su decisión de sustituir a Fedorov, pero afirmó querer preservar la "unidad" del mando militar en pleno conflicto con Rusia.

Nombramiento interino

Más de mil personas ya se habían manifestado el jueves en Kiev y en otras ciudades de Ucrania para reclamar el regreso de Fedorov.

El presidente nombró como sustituto interino a Yevgueni Jmara, un funcionario que desarrolló su carrera en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).