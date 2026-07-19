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ferry en Guyana
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Dos tripulantes dieron positivo a marihuana en ferry que naufragó en Guyana

El primer ministro, Mark Phillips, de la nación dijo que se abrirá una investigación

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    Dos tripulantes dieron positivo a marihuana en ferry que naufragó en Guyana
    Labores de rescate en el naufragio del ferry en Guyana. (FUENTE EXTERNA)

    Dos miembros de la tripulación del ferry que se volcó el sábado por la por noche cerca de las costas de Guyana con más de 100 personas a bordo dieron positivo a la prueba de cannabis (marihuana), informó el domingo el primer ministro, Mark Phillips.

    Durante una conferencia de prensa en Georgetown, el primer ministro señaló que abrirá una investigación.

    "Dos tripulantes rescatados dieron positivo por consumo de cannabis durante los exámenes médicos realizados por el personal de salud", indicó.

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