Avión que estaba en medio del Atlántico decide regresar a Roma tras declarar una emergencia

Un avión de Alaska Airlines que viajaba desde Roma hacia Seattle regresó el domingo al aeropuerto de Fiumicino después de declarar una emergencia durante su recorrido sobre Europa y el océano Atlántico.

El vuelo AS181 era operado por un Boeing 787-9 Dreamliner, matrícula N780HA, que había despegado de la capital italiana con destino al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Estados Unidos. Los registros de FlightAware y Flightradar24 confirman que esa identificación corresponde a la ruta de Alaska Airlines entre Roma y Seattle.

De acuerdo con datos de seguimiento citados por medios especializados, el avión alcanzó una altitud de crucero de aproximadamente 34,000 pies antes de efectuar un cambio de rumbo sobre el sureste del Reino Unido, alrededor de dos horas después de haber iniciado el viaje.

Posteriormente descendió hasta unos 25,000 pies y se dirigió nuevamente hacia Francia.

Mientras volaba cerca de la costa francesa, la tripulación activó en el transpondedor el código 7700, utilizado en la aviación para comunicar a los controladores una situación de emergencia general.

La aeronave terminó regresando al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci-Fiumicino, en Roma, donde aterrizó de manera segura en la pista 16R después de permanecer cerca de cinco horas y media en el aire. No se reportaron personas heridas.

Reportan vibración en un motor

AIRLIVE informó que el regreso fue motivado por una vibración en uno de los motores del Boeing 787-9. La misma causa fue reproducida por otras publicaciones especializadas, aunque Alaska Airlines no había divulgado hasta este lunes un comunicado público con detalles técnicos sobre el incidente.

Por esa razón, todavía no se ha establecido públicamente si la vibración respondió a una falla mecánica, una indicación de los instrumentos o alguna otra anomalía detectada por la tripulación.

Los pilotos habrían realizado varias maniobras antes del aterrizaje. Algunos portales interpretaron esos movimientos como un posible procedimiento para reducir el peso del avión mediante la descarga de combustible, pero ese punto tampoco ha sido confirmado oficialmente por la aerolínea o las autoridades italianas.

El aparato fue estacionado en una posición remota del aeropuerto después de aterrizar, mientras era sometido a las verificaciones correspondientes. Los reportes iniciales indicaron que la compañía preparó otro vuelo para trasladar a los pasajeros hacia Seattle.

Primera ruta europea de Alaska Airlines

La conexión entre Seattle y Roma forma parte de la expansión internacional de Alaska Airlines. La empresa había anunciado en noviembre de 2025 la apertura de la ruta directa, operada con aviones Boeing 787 Dreamliner.

El servicio comenzó en abril de 2026 y representó la primera operación transatlántica hacia Europa realizada bajo la marca Alaska Airlines.

La aeronave implicada, N780HA, aparece en los registros públicos como un Boeing 787-9 utilizado por la compañía en vuelos internacionales desde Seattle, entre ellos las conexiones con Roma, Londres y Seúl.

Hasta el momento no se ha informado de daños graves en el avión ni de afectaciones a los pasajeros. Tampoco se ha divulgado el resultado de la inspección técnica ni se ha precisado qué motor presentó la supuesta vibración.