¿Por qué Trump pausó los ataques contra Irán por segundo día consecutivo?

Irán ha contraatacado en julio a países de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Irán tendrá otro día de tregua en la guerra contra Estados Unidos después de que el Gobierno de Donald Trump suspendiera los ataques del domingo 26 de julio por segundo día consecutivo, tras casi dos semanas de bombardeos contra zonas costeras e infraestructuras iraníes.

"El presidente Trump siempre ha sido consecuente al afirmar que prefiere una solución diplomática, pero mantiene todas las opciones abiertas si Irán continúa con sus actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra sus aliados", declaró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, antes de sugerir que "sería prudente que Irán buscara un acuerdo negociado. De lo contrario, saben lo que sucederá".

Después de que Estados Unidos frenara los ataques durante las últimas dos noches sin manifestar oficialmente ninguna razón, el portavoz del ejército iraní, Mohammad Akraminia, afirmó el domingo en la televisión estatal que sus tropas se abstendrían de ejecutar algún ataque.

La República Islámica ha contraatacado en julio a países de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, causando la muerte de al menos tres uniformados en una base militar en Jordania.

El período de 60 días establecido para negociar un acuerdo definitivo, según el memorando de entendimiento que firmaron EE. UU. e Irán a mediados de junio, ya está bien entrado en su segunda mitad.

Los principales temas que debían negociarse, entre ellos el programa nuclear iraní, permanecen relegados mientras los mediadores intentan mantener el diálogo entre ambas partes, después de que el pacto de no agresión saltara por los aires debido a los ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz por parte de Irán y la respuesta estadounidense.

Ahora, que las bombas han dado una breve tregua, la pregunta que emerge es: ¿Cuál fue la motivación de la Casa Blanca para poner la guerra en suspenso?

Aunque Washington no ha manifestado ninguna razón para pausar la guerra, la cadena estadounidense 'CBS' sugirió que se debía al viaje de funcionarios omaníes a Teherán para impulsar las conversaciones para el fin de la guerra.

Esta hipótesis coincide con lo expresado por el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. "Está dando espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó al referirse a la postura de Trump.

Un funcionario involucrado en los acercamientos aseguró a la agencia AP —bajo anonimato al no estar autorizado a hablar con la prensa— que los acercamientos diplomáticos ya están en marcha e interpretó la pausa de los ataques en el terreno como una "señal positiva que ayuda a los esfuerzos por reducir la tensión".

Además, resaltó que ambos países desean retomar el acuerdo de alto el fuego provisional y que el actual diálogo se centra en permitir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz con menos restricciones por parte de Irán.

Estas filtraciones parecen alineadas con las palabras del portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien explicó el domingo que el Gobierno continúa dialogando con Omán sobre la gestión del paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, que conecta ambos países.

"Las conversaciones fueron útiles y se lograron avances", afirmó Baghaei, antes de detallar que la delegación omaní abandonó Teherán el sábado por la tarde, aunque las consultas técnicas y políticas entre ambos países continúan.

Eso sí, el portavoz de Exteriores resaltó que el estatus del estrecho se mantenía sin cambios, lo que para la República Islámica significa que puede gestionar el tráfico marítimo en Ormuz al menos hasta que se llegue a un acuerdo final.

La suspensión de los ataques estadounidenses contra Irán, que comenzó el viernes, se produjo después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, cumplieran su amenaza de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb a Arabia Saudita al bombardear el jueves dos petroleros de ese país en el mar Rojo.

Por este corredor navega cerca del 12 % del comercio mundial, incluida una cuarta parte del tráfico global de contenedores, por lo que un bloqueo de esta vía marítima agravaría aún más los efectos de la guerra sobre el comercio mundial y la industria energética, ya resentidos por el corte del estrecho de Ormuz ejecutado por Irán.

Además, el cierre de Bab el-Mandeb también implica la pérdida de la única salida marítima alternativa de Arabia Saudita al océano Índico, lo que deja en una posición vulnerable a uno de los principales aliados de la Casa Blanca en la región.

El ataque de los hutíes contra los navíos sauditas contribuyó a que el precio de referencia de petróleo Brent por encima de los el 100 dólares por barril, por primera vez desde mayo.

El repunte del precio del crudo por la guerra en Oriente Medio ha sido uno de los efectos económicos más lamentados por la comunidad internacional y uno de los principales motivos de Trump para sentarse a negociar una salida al conflicto.

El mismo día en que Donald Trump ordenó el cese de los ataques contra la República Islámica, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, expresaron al mandatario su preocupación por las reservas de municiones durante una reunión en la Casa Blanca el viernes, según informó un funcionario estadounidense a 'CNN'.

El medio estadounidense ya había advertido en varios artículos previos sobre la reducción del arsenal del ejército. En uno de ellos, se evidencia que, antes de que comenzara la guerra contra Irán, el general Caine y otros líderes militares advirtieron a Trump de que una campaña militar prolongada podría reducir drásticamente los depósitos de munición.

Tilda de "tonterias" afirmaciones sobre debilitamiento

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, definió este domingo como "tonterías" las afirmaciones sobre el debilitamiento del arsenal estadounidense. "No solo tenemos lo que necesitamos, sino que además están llegando más recursos", señaló.

Sin verbalizar el motivo, Trump ha decidido, por ahora, dar marcha atrás en sus planes de intensificar los ataques contra Irán.

Según 'The New York Times', con base en el testimonio de dos fuentes cercanas al asunto y citadas bajo anonimato, el presidente y sus asesores están preocupados por la posible expansión del conflicto, el agotamiento de las reservas de defensa, el distanciamiento de los aliados del Golfo Pérsico y las repercusiones en el suministro de energía y la economía mundial.

En medio de tantas variables, el hermetismo de la Casa Blanca solo permite inferir que, al menos de momento, el Gobierno de Trump sopesa los costos militares, diplomáticos y económicos de prolongar el conflicto.

Con información de Reuters, AP y medios locales