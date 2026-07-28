Terremoto de 7.1 sacude a Japón que se prepara para posibles sacudidas en los próximos días

Tras el terremoto de 7.1, Japón se prepara para nuevas sacudidas ( ARCHIVO. )

El movimiento dejó sin electricidad a unos 40,000 hogares, paralizó trenes bala y obligó a evacuar a más de 150,000 personas. La alerta de tsunami fue levantada.

Un terremoto de magnitud preliminar 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, donde provocó heridos, incendios, derrumbes de edificaciones y graves interrupciones en los servicios de transporte y electricidad.

El movimiento ocurrió a las 4:27 de la tarde, hora local —7:27 GMT—, con epicentro en la región de Kumamoto y a una profundidad aproximada de diez kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón.

El temblor alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, la máxima intensidad posible. Ese nivel fue registrado en las localidades de Uki y Hikawa, mientras otras zonas de Kumamoto experimentaron intensidades de entre 6 y 5. La ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que las autoridades habían recibido reportes de personas heridas, incendios, carreteras y puentes afectados, edificios colapsados y otras averías en la infraestructura.

Hasta las primeras horas posteriores al terremoto no se había divulgado un balance consolidado de muertos o heridos, mientras los equipos de emergencia continuaban inspeccionando las áreas afectadas.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres contabilizó inicialmente varios incendios y operaciones de rescate en Uki, Hikawa, Kumamoto y Yatsushiro. Las centrales de emergencia también recibieron numerosas llamadas, pero las autoridades advirtieron que las cifras podrían aumentar. Más de 150,000 personas recibieron órdenes de evacuación.

El terremoto llevó a las autoridades locales a ordenar o recomendar la evacuación de más de 150,000 personas en las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki y Fukuoka.

La Agencia Meteorológica emitió inicialmente una alerta de tsunami para las costas de los mares de Ariake y Yatsushiro, con olas previstas de hasta un metro. La advertencia fue levantada posteriormente, sin reportes de un tsunami destructivo. El movimiento dejó sin electricidad a unos 40,000 hogares. Las compañías telefónicas KDDI y Docomo también informaron interrupciones en sus servicios debido a los cortes energéticos y daños en líneas de transmisión.

La compañía ferroviaria JR Kyushu suspendió temporalmente sus operaciones, incluidos los trenes bala, mientras se realizaban inspecciones de seguridad. El aeropuerto de Kumamoto cerró su pista y varios vuelos fueron desviados o cancelados.

Las autoridades nucleares japonesas indicaron que no se detectaron irregularidades en las centrales ubicadas en la región afectada.

Japón advierte sobre nuevas réplicas

La Agencia Meteorológica pidió a la población mantenerse alejada de edificios dañados, laderas y otras zonas con riesgo de derrumbes o deslizamientos.

El organismo advirtió que durante aproximadamente una semana podrían registrarse nuevos terremotos de gran intensidad. El mayor peligro se concentra en los primeros dos o tres días posteriores al movimiento principal. Hasta las 5:00 de la tarde, la agencia había registrado ocho réplicas perceptibles, una de ellas con intensidad 5 en la escala japonesa. Este terremoto ocurrió en una región golpeada en abril de 2016 por dos fuertes movimientos sísmicos que dejaron más de 270 muertos, miles de heridos y graves daños en viviendas, carreteras y el histórico castillo de Kumamoto.

Japón se encuentra sobre varias placas tectónicas del denominado Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta con estrictos protocolos de construcción, evacuación y alerta temprana. Sin embargo, los terremotos superficiales y cercanos a zonas pobladas pueden causar daños severos incluso cuando las infraestructuras están diseñadas para resistir fuertes movimientos.