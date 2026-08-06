Estefanía Hernández explica por qué el verdadero éxito musical se construye con estrategia

La especialista en desarrollo artístico y estrategia musical Estefanía Hernández comenta que el artista el mayor error que comete es creer que el trabajo termina cuando una canción está lista. Determina que hoy es indispensable saber comunicarla, construir una comunidad y convertir cada proyecto en una propuesta con identidad propia. "El lanzamiento de una canción no marca el final del trabajo; marca el inicio de todo lo que viene después".

Estefanía considera que el verdadero éxito no se mide únicamente por reproducciones o seguidores, sino por la capacidad de transformar esos números en una audiencia fiel que acompañe al artista durante toda su trayectoria.

Uno de los temas que más le preocupa es la falta de preparación con la que muchos talentos enfrentan el negocio musical. Derechos de autor, regalías, contratos y propiedad intelectual son aspectos que, desde su perspectiva, ningún artista debería ignorar. Advierte que firmar un acuerdo sin comprender sus implicaciones puede significar perder el control sobre años de trabajo, por lo que insiste en la importancia de informarse, rodearse de profesionales y participar activamente en cada decisión relacionada con la carrera.

Estefanía Hernández deja claro que el éxito en la industria musical va mucho más allá de un video viral. Las herramientas en las plataformas digitales han revolucionado la forma en que los artistas descubren nuevas audiencias y posicionan su música; sin embargo, la clave está en aprovechar el alcance de las redes sin renunciar a una identidad propia, pues mientras las modas son pasajeras, la autenticidad es el elemento que permite consolidar una trayectoria duradera.

La empresaria reconoce que hoy existen más herramientas que nunca para construir una carrera, pero determina que es importante que el artista que desea ser independiente tenga conocimientos sobre el marketing, estrategia digital, branding, contenido y negocios.

Antes de concluir Estefanía Hernández expresa que el futuro de la música no depende únicamente de los éxitos virales, sino de proyectos bien estructurados, comunidades auténticas y carreras capaces de sostenerse en el tiempo.

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