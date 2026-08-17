Paul Maldonado pide a nuevos funcionarios del PRM respetar a las bases del partido

Paul Maldonado reclama respeto para las bases del PRM ante los cambios en el Gobierno

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Paul Maldonado, llamó a los nuevos funcionarios designados por el presidente Luis Abinader a respetar a los dirigentes y servidores públicos vinculados a las bases de esa organización política y evitar que los recientes cambios en el Gobierno deriven en cancelaciones masivas e injustificadas.

Maldonado valoró como oportunos los cambios dispuestos por el mandatario al cumplirse seis años de gestión y felicitó a quienes fueron escogidos para asumir nuevas responsabilidades en la Administración Pública. Sin embargo, les recordó que llegan a una estructura gubernamental que también ha sido construida con el trabajo de miles de dirigentes y militantes del PRM.

"Quien llega a una institución debe recordar que no llega solo. Detrás de ese decreto hay miles de compañeros que trabajaron para que este proyecto político ganara las elecciones y hoy pueda continuar gobernando", expresó.

El dirigente sostuvo que los resultados electorales obtenidos por el presidente Abinader en dos elecciones presidenciales consecutivas no responden únicamente a su liderazgo, sino también al trabajo realizado por dirigentes en barrios, sectores populares, municipios y comunidades de todo el país.

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Señaló que muchos de esos dirigentes llevan años desempeñándose en la Administración Pública, donde, según afirmó, han adquirido experiencia y completado estudios técnicos, licenciaturas, maestrías y especializaciones que los convierten en servidores públicos capacitados.

En ese sentido, cuestionó lo que calificó como una práctica recurrente durante los seis años de Gobierno: que la llegada de un nuevo funcionario esté acompañada de la cancelación de empleados vinculados a la gestión anterior, sin que previamente se evalúe su desempeño.

"No puede ser que cambie un funcionario y parezca que cambió el Gobierno. Seguimos siendo parte del mismo proyecto político que encabeza el presidente Luis Abinader. Un compañero que trabaja, cumple con sus responsabilidades y está capacitado no puede vivir bajo la amenaza de ser cancelado cada vez que se firma un nuevo decreto", afirmó.

Maldonado reconoció el derecho de cada funcionario a conformar equipos de confianza y colocar colaboradores cercanos en posiciones estratégicas. No obstante, advirtió que esa facultad no debe utilizarse para desplazar de manera indiscriminada a servidores que cumplen adecuadamente con sus funciones.

Al referirse a los recientes cambios en los que fueron sustituidos dirigentes como Víctor Pichardo, Josefa Castillo y Milton Morrison, presidente del partido País Posible, consideró que los equipos que los acompañaron deben ser evaluados en función de su desempeño y no únicamente por haber pertenecido a una administración anterior.

"El que no trabaja debe ser sustituido; el que incumple con sus obligaciones debe irse. Pero el compañero que trabaja, se capacita, cumple y aporta merece ser respetado y valorado", enfatizó.

Asimismo, sostuvo que las bases de una organización política no deben ser consideradas importantes únicamente durante los procesos electorales y luego quedar relegadas una vez alcanzado el poder.

"Las bases son las que recorren los barrios, movilizan, defienden el proyecto y buscan los votos cuando llega el momento de las elecciones. Respetarlas también es fortalecer al partido y garantizar la continuidad de un proyecto político", manifestó.

Finalmente, Maldonado exhortó a los funcionarios recién designados y a quienes asuman nuevas responsabilidades durante los próximos dos años de Gobierno a realizar los cambios que consideren necesarios, pero tomando en cuenta el desempeño de los servidores públicos.

"Hagan los cambios que sean necesarios, exijan resultados y sustituyan a quien no cumpla, pero respeten al compañero que trabaja. ¡Basta ya de cancelaciones abusivas entre compañeros de un mismo partido! Los funcionarios pasan, pero las bases permanecen", concluyó.