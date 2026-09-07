Del proceso a la tecnología: el método de Mirianyis González para transformar empresas

Mirianyis González Parra sostiene que automatizar sin corregir las fallas de origen puede multiplicar los problemas y propone una transformación empresarial centrada en procesos, cultura y normativa.

La escena se repite en cada taller: un empresario que ya compró el software, ya pagó la licencia y sigue con el mismo problema. La consultora empresarial internacional Mirianyis Carolina González Parra, más de 13 años explicando por qué.

"La tecnología no arregla un proceso mal diseñado. Lo acelera, sostiene. Si el procedimiento tiene un error de origen, la automatización lo multiplica y además lo vuelve invisible, porque ya nadie lo revisa a mano".

Su metodología, que denomina Modelo González de Consultoría Estratégica, invierte el orden habitual. Antes de tocar una herramienta se revisa el marco normativo que condiciona cada proceso, después la cultura de la organización y la resistencia al cambio, y solo al final se incorpora tecnología, sobre procesos ya rediseñados. El componente normativo proviene de su formación jurídica, cursada en Venezuela, donde está colegiada desde 2013.

CINCO CÁMARAS DE COMERCIO, 318 EMPRESARIOS FORMADOS

La metodología ha sido aplicada en programas de cinco cámaras de comercio venezolanas. En la Cámara de Comercio en Venezuela, institución fundada hace más de 132 años, González Parra ha impartido ocho jornadas anuales consecutivas entre 2018 y 2025, de dieciséis horas cada una, con un total de 318 participantes entre empresarios, emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas; las de 2020 en adelante se dictaron en modalidad virtual. Otras cuatro —adoptaron además el modelo durante la crisis del COVID-19 como herramienta de apoyo a sus empresas afiliadas, y sus comunicaciones certifican en conjunto 237 empresas participantes, de las cuales 200 mantuvieron operaciones, con 18.500 puestos de trabajo asociados. El desglose por institución está disponible para verificación de la redacción.

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El programa de la primera jornada de Maracaibo, en agosto de 2018, describe bien el método: el primer día se dedica al diagnóstico y a la organización de procesos, y el segundo al liderazgo, la innovación y la elaboración de un plan de acción con responsables, plazos e indicadores. Cada participante sale con un diagnóstico de su propia empresa y un plan escrito.

"No se trata de darles una charla", dice. "Se trata de que cada quien se lleve identificado su cuello de botella y qué va a hacer con él el lunes."

Esa faceta formadora se extendió al ámbito universitario. En mayo de 2026, el Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño", sede Ciudad Ojeda, la invitó formalmente a ejercer como Tutora Académica Empresarial de una estudiante de Ingeniería Industrial durante su período de pasantía, con funciones de orientación, acompañamiento y seguimiento del desempeño.

DE MARACAIBO A KATY, TEXAS

Desde 2021 la metodología opera también en empresas estadounidenses. Los resultados que siguen constan en cartas firmadas por los directivos de cada organización.

En MD Family Practice, donde es consultora estratégica sénior desde febrero de 2024, la reestructuración de flujos de trabajo redujo los ciclos administrativos en 45 % y elevó al 97 % la adherencia a protocolos de calidad. En Sanamed Clinic automatizó el 70 % de los flujos manuales y redujo los errores de procesamiento en 85 %, con una tasa de adopción del personal del 90 %. En Useche, CPA & Advisors los tiempos de entrega de informes bajaron de diez a seis días hábiles. En ServXpress Restorations, donde una evaluación de treinta días en 2021 derivó en su designación como Chief Business Manager hasta diciembre de 2024, los tableros de gestión recortaron en 60 % los tiempos de decisión.

González Parra insiste en distinguir la automatización de la reducción de personal. "Automatizar tareas repetitivas libera tiempo para el trabajo que sí requiere criterio humano. Cuando el proyecto se plantea como recorte, fracasa dos veces: pierde a la gente y pierde el conocimiento que esa gente tenía del proceso."

DOS INSTRUMENTOS QUE AHORA USAN OTROS

En 2025, en miami presento su conferencia en plataformas de formación ejecutiva con operaciones en diez países— incorporó a sus procesos de evaluación dos instrumentos de su autoría: la Matriz de Transformación Digital y Transferencia Tecnológica y el Modelo de Impacto Predictivo Empresarial. Según la constancia emitida por la organización, se incorporaron en la generaciones de su Programa de Certificación de Conferencistas, celebrada en febrero de 2025, y continuaron aplicándose.

La misma constancia señala "reconoce a Mirianyis Carolina González Parra como la profesional que propuso e introdujo estos criterios especializados". Ese año participó además como integrante del jurado evaluador en tres generaciones del programa, y el 24 de abril intervino en la actividad de apertura en el Watsco Center de Coral Gables, con la ponencia "Inteligencia Artificial y LegalTech para la Nueva Era Empresarial y Gubernamental".

PERFIL

Mirianyis Carolina González Parra es consultora empresarial internacional especializada en transformación organizacional e integración de inteligencia artificial, y creadora del Modelo González de Consultoría Estratégica. Técnico Superior Universitario en Informática y licenciada en Derecho por la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, cursa una Maestría en Gerencia de Empresas en esa institución. Es autora de "Consultoría con propósito" y de "Culture Is Strategy: A Human-Centered Path to Lasting Change". Miembro del IEEE, de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence y de la International Bar Association. Ha desarrollado proyectos en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.

Disponibilidad. González Parra está disponible para entrevista telefónica o por videollamada, en español e inglés, y puede facilitar constancias, programas de formación, material gráfico y fotografías profesionales.

CONTACTO

Mirianyis Carolina González Parra

Consultora Empresarial Internacional

Correo: mirianyiscg@gmail.com

Teléfono: +1 (786) 569-2066