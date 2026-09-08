Australia quiere que los usuarios puedan "apagar" el algoritmo de las redes sociales

La medida no supone eliminar los algoritmos de las plataformas. ( AFP )

Australia quiere obligar a las redes sociales a ofrecer a sus usuarios la posibilidad de prescindir de los algoritmos que seleccionan y recomiendan automáticamente qué publicaciones aparecen en sus pantallas, como parte de una nueva ofensiva regulatoria sobre las grandes plataformas digitales.

El Gobierno del primer ministro Anthony Albanese presentó este martes el borrador de la denominada Digital Duty of Care, una legislación que incluye la iniciativa "My Feed, My Way" —"Mi feed, a mi manera"— y que pretende conceder a los australianos mayores de 16 años control directo sobre la forma en que reciben contenidos en las redes sociales.

La medida no supone eliminar los algoritmos de las plataformas. En la práctica, obligaría a las compañías a ofrecer una opción para desactivar las recomendaciones personalizadas en el feed principal.

Los usuarios podrían escoger entre seguir recibiendo publicaciones y videos seleccionados por los sistemas de recomendación de las plataformas o limitar su feed al contenido procedente de amigos, cuentas y creadores que hayan decidido seguir. Las compañías deberán presentar esa elección tanto a usuarios nuevos como existentes y respetar la decisión posteriormente.

se trata de darle control al Gobierno, sino de darle control a la gente", afirmó Albanese al presentar la iniciativa. El primer ministro sostuvo que el objetivo es devolver a los ciudadanos la capacidad de decidir qué ven cuando utilizan las plataformas digitales.

Medidas anunciadas

La ministra australiana de Comunicaciones, Anika Wells, explicó que las personas mayores de 16 años podrán activar o desactivar fácilmente el uso del algoritmo y escoger nuevamente si cambian de opinión.

"La obligación de cuidado requerirá que las plataformas den a los usuarios mayores de 16 años la posibilidad de elegir qué feed ven cuando abren la aplicación y que respeten esa elección", indicó Wells.

Una notificación para escoger el feed

El modelo planteado por Australia obligaría a las redes sociales a enviar una notificación a sus usuarios preguntándoles qué tipo de experiencia desean.

Quienes acepten las recomendaciones continuarían utilizando un feed personalizado, construido a partir de información como publicaciones vistas, interacciones, búsquedas, tiempo dedicado a determinados videos y otros patrones de comportamiento.

Quienes decidan rechazarlas podrían utilizar una versión basada principalmente en las cuentas que siguen, sin que el sistema introduzca continuamente publicaciones escogidas a partir de su perfil de intereses.

Protección de menores

Los sistemas de recomendación son una pieza central del funcionamiento de las principales redes sociales. La oficina australiana de seguridad en internet, eSafety, explica que estos sistemas seleccionan publicaciones, anuncios y nuevas cuentas principalmente a partir de aquello con lo que consideran que un usuario tiene mayor probabilidad de interactuar.

La propuesta australiana parte de la preocupación de que esos mecanismos no solamente determinen qué contenido resulta más atractivo, sino que puedan intensificar la exposición repetida a determinados materiales.

Protección de menores

La regulación forma parte de una reforma más amplia sobre seguridad digital.

Las plataformas, aplicaciones, videojuegos en línea y servicios de inteligencia artificial deberán tomar medidas para proteger a menores de 18 años frente a funciones consideradas potencialmente adictivas o capaces de afectar su autoestima.

Multas y supervisión

El proyecto también exige reducir la exposición de menores a contenidos que promuevan trastornos alimentarios, pornografía, misoginia, glorificación del crimen, comportamientos peligrosos, acoso y materiales capaces de generar daños graves a la salud mental.

Para los menores de 16 años, el Gobierno pretende además desactivar características como los algoritmos personalizados y el desplazamiento infinito, aunque Australia ya mantiene una prohibición para que este grupo tenga cuentas en determinadas redes sociales.

Multas y supervisión

La nueva regulación se produce precisamente después de que el país se convirtiera en uno de los primeros en imponer restricciones generales al acceso de menores de 16 años a las principales plataformas.

El proyecto va más allá de una recomendación voluntaria.

Las compañías digitales deberán identificar riesgos previsibles para sus usuarios, documentar las medidas adoptadas para reducirlos y comprobar periódicamente que esas protecciones funcionan.

La supervisión quedaría en manos del eSafety Commissioner, el organismo australiano encargado de la seguridad digital.

Las empresas que incumplan la nueva obligación de cuidado podrían recibir multas de hasta 109.2 millones de dólares australianos, equivalentes a unos US$79 millones.

La reforma también otorgaría mayores facultades a eSafety para exigir la eliminación rápida de determinados contenidos ilegales o gravemente dañinos.

Proceso legislativo

La posibilidad de "apagar" el algoritmo todavía no está vigente.

El Gobierno australiano publicó este martes un borrador de legislación para consultas con compañías tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil, grupos de defensa de los usuarios y otras partes interesadas.

La administración de Albanese pretende introducir formalmente el proyecto en el Parlamento antes de finalizar 2026.

La propuesta ya comenzó a generar debate político. Algunos sectores conservadores han advertido sobre el riesgo de que una regulación de seguridad digital pueda utilizarse para intervenir en el contenido disponible en internet, mientras el Gobierno sostiene que el mecanismo no determina qué pueden leer los adultos, sino que les permite decidir si quieren que un algoritmo escoja qué colocar frente a ellos.

De aprobarse, Australia avanzaría hacia un modelo en el que utilizar una red social no implique necesariamente aceptar que el algoritmo de la empresa decida qué aparece primero en la pantalla: el usuario tendría, al menos formalmente, la posibilidad de apagar esa selección personalizada y escoger su propio feed.