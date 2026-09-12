Hutíes anuncian ataque contra base saudita tras nuevos combates contra fuerzas de Yemen

Una imagen facilitada por el Ministerio de Medios de Arabia Saudita el 12 de septiembre de 2026 muestra los daños sufridos por una mezquita en la región de Jazan, en la frontera sur del país con Yemen, ese mismo día. ( MINISTERIO DE MEDIOS DE ARABIA SAUDITA / AFP )

Combatientes hutíes aliados de Irán anunciaron el domingo que utilizaron drones y misiles para atacar una base en el sur de Arabia Saudita, en medio de la reanudación de combates con las fuerzas gubernamentales de Yemen.

Este ataque, cuya fecha se desconoce, tuvo como objetivo "depósitos de armas, así como centros de mando y control desde donde se dirige la agresión contra nuestra nación y nuestro pueblo, en la base militar de Sharurah", cerca de la frontera saudita con Yemen, declaró en X el portavoz hutí Yahya Saree.

Las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Riad dijeron el sábado que atacaron a combatientes hutíes en la estratégica ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, que cayó en manos hutíes tras una ofensiva relámpago.

Situación actual

Los combates que comenzaron en septiembre en el oeste de Yemen han provocado el desplazamiento de 76,000 personas desde julio, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Unas 1,400 personas han huido a la vecina Yibuti, dijo el gobierno de este país.

La reanudación de combates en Yemen ha dejado más de 500 muertos, según fuentes hutíes y gubernamentales.

Avances hutíes

Los hutíes, que hasta ahora controlaban gran parte del norte del país, incluidas la capital, Saná, y Hodeida (en el oeste), avanzaron por la costa en cuestión de días y capturaron la ciudad portuaria de Moca el jueves.

Posteriormente, tomaron el control de la costa y las islas del mar Rojo, y consolidaron su dominio al día siguiente sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde transita el tráfico marítimo hacia y desde el Canal de Suez.

"Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca", informó la agencia oficial de noticias Saba.

También atacaron en las afueras de la ciudad y la carretera que conduce a Dhubab, más al sur, añadió, citando al portavoz de las fuerzas armadas, Majid al-Nazili.

Las fuerzas gubernamentales ya habían anunciado ataques aéreos el viernes por la noche, al tiempo que instaron a la población civil a evitar algunas carreteras.

Arabia Saudita lanzó también ataques aéreos contra el aeropuerto de Moca, según el canal de televisión Almasirah, controlado por los hutíes.

"En las últimas 48 horas, la aviación saudí ha realizado 129 ataques aéreos contra las provincias de Taiz, Hodeida, Marib, Al-Jawf, Saada, Amran y Hajjah", dijo el sábado el portavoz hutí.

Los hutíes, que anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en julio y atacaron sus petroleros, lanzaron un importante ataque contra el reino esta semana.

Tras años de relativa calma gracias a una tregua entre el gobierno y los hutíes, Yemen se sumió de nuevo en la guerra en julio, en el contexto del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que los hutíes le habían pedido que no interviniera en la guerra de Yemen.

Crisis humanitaria

El movimiento proiraní fue objeto de bombardeos aéreos de Washington en 2025 por atacar buques mercantes en el estrecho de Bab el Mandeb en apoyo a Hamás en su guerra contra Israel.

Según el portal estadounidense Axios, el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, llamó a Trump dos veces el jueves para pedirle que atacara a los combatientes yemeníes, pero su petición fue rechazada.

La reanudación del conflicto provocó importantes desplazamientos de población, incluida una afluencia de refugiados hacia Adén, la principal ciudad del sur donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente.

"Nos dijeron: 'Váyanse, dispérsense. Tienen media hora', relató Abdulalim Al-Rajihi, quien presenció "escenas de horror" mientras huía de Moca.

"¿Qué se puede hacer en media hora? Huimos con la ropa que llevábamos puesta. Y nos llevamos a nuestros hijos".

Un portavoz de la OIM advirtió de una "crisis de desplazamiento" en la región.

"Las reservas de emergencia ya se han agotado tras las recientes operaciones de socorro por las inundaciones", dijo el viernes la OIM, con hincapié en la urgente necesidad de refugio, alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Después de tomar el control de la costa esta semana, los combatientes proiraníes liberaron a 210 de sus propios hombres, "prisioneros de guerra" que habían pasado años en cárceles gubernamentales, anunció el sábado el funcionario hutí Abdelkader al-Mourtada en una conferencia en Saná.