Peste neumónica en Rusia: qué se sabe del caso sospechoso y qué tan peligrosa es

Vladimir Putin, presidente ruso. Lo que se sabe de la supuesta peste neumónica en Rusia. ( IMAGEN DE ARCHIVO. )

La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en el estudio de la peste en Siberia ha colocado a Rusia bajo vigilancia sanitaria internacional ante la sospecha de que pudiera tratarse de peste neumónica, una enfermedad bacteriana grave que puede transmitirse entre personas.

Pero, hasta este miércoles 7 de octubre, no existe un caso de peste confirmado oficialmente en Rusia relacionado con el episodio.

La alerta comenzó después de que una empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk y el Lejano Oriente fuera hospitalizada con una neumonía grave y muriera el pasado 2 de octubre.

Informaciones iniciales de medios rusos plantearon que la mujer pudo haber estado expuesta accidentalmente en el laboratorio a un agente relacionado con la peste. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado que esa hipótesis todavía no ha sido confirmada.

Las autoridades rusas comunicaron posteriormente a la OMS que no se han registrado casos recientes de peste en la región de Irkutsk y que las personas identificadas como contactos de la fallecida no han dado positivo a patógenos infecciosos peligrosos. Sin embargo, alrededor de 200 personas fueron puestas en cuarentena o bajo vigilancia médica.

La OMS mantiene abiertas varias preguntas y ha solicitado a Moscú información sobre las pruebas realizadas a la fallecida, el motivo de las medidas sanitarias adoptadas y el estado de sus contactos.

¿Hay un brote de peste neumónica confirmado en Rusia?

No.

Hasta el momento, las autoridades rusas sostienen que no existen casos confirmados de peste en Irkutsk.

La mujer que originó la alerta murió tras sufrir una neumonía grave de origen desconocido. Los primeros reportes relacionaron el fallecimiento con una posible exposición a la bacteria de la peste dentro del instituto donde trabajaba, pero esa versión continúa sin confirmación oficial.

La OMS indicó este miércoles que necesita conocer los resultados específicos de los análisis practicados a la fallecida antes de determinar qué patógeno provocó la enfermedad.

¿Por qué hay casi 200 personas bajo vigilancia si Rusia niega que sea peste?

Las autoridades aplicaron medidas de prevención después de la muerte de la trabajadora.

Rusia informó a la OMS que alrededor de 200 contactos fueron puestos en cuarentena. También se aplicaron restricciones en instalaciones sanitarias y se mantuvo bajo observación a trabajadores que pudieron tener contacto con la fallecida.

Precisamente esta combinación —la ausencia de un diagnóstico público definitivo y la amplitud de las medidas preventivas— llevó a la OMS a pedir explicaciones adicionales a Moscú.

Hasta ahora, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señala que no existen reportes de casos secundarios ni evidencia de transmisión sostenida entre personas.

¿Qué es la peste neumónica?

Es una infección pulmonar causada por la bacteria Yersinia pestis, el mismo microorganismo responsable de las distintas formas de peste.

La peste puede presentarse principalmente de tres maneras: bubónica, septicémica y neumónica.

La neumónica es la forma más grave porque la bacteria afecta los pulmones y puede transmitirse de una persona infectada a otra mediante partículas respiratorias.

¿Es la misma enfermedad que provocó la "peste negra"?

Sí, el microorganismo es el mismo: Yersinia pestis.

La peste fue responsable de grandes epidemias históricas, incluida la denominada peste negra que devastó Europa durante el siglo XIV.

La diferencia fundamental es que actualmente existen antibióticos capaces de tratar eficazmente la infección si se administran a tiempo.

¿Cómo se contagia la peste neumónica?

A diferencia de la peste bubónica, que generalmente se adquiere mediante la picadura de pulgas infectadas, la variante neumónica puede transmitirse directamente entre seres humanos.

Una persona enferma puede expulsar partículas respiratorias infectadas al toser, exponiendo a quienes se encuentran próximos.

El ECDC señala que normalmente se requiere contacto cercano y prolongado con una persona enferma que ya presenta síntomas.

No existe actualmente evidencia de una cadena sostenida de transmisión entre personas en Rusia.

¿Cuáles son los síntomas?

La enfermedad puede evolucionar rápidamente.

Según la OMS, los síntomas pueden incluir:

- fiebre repentina;

- escalofríos;

- debilidad;

- dolor de cabeza y dolores corporales;

- dificultad para respirar;

- tos;

- esputo que puede contener sangre.

El periodo de incubación puede ser muy corto y, en algunos casos, los síntomas aparecen en unas 24 horas.

¿La peste neumónica es mortal?

Puede serlo si no recibe tratamiento.

La OMS advierte que la peste neumónica sin tratamiento puede ser mortal entre 18 y 24 horas después del inicio de los síntomas.

Sin embargo, la situación cambia considerablemente cuando existe diagnóstico temprano: los antibióticos disponibles actualmente pueden curar la infección si se administran con rapidez.

Por esa razón, ante un caso sospechoso, las medidas sanitarias incluyen aislamiento del paciente, tratamiento antibiótico e identificación y vigilancia de sus contactos.

¿Puede convertirse en una nueva pandemia?

La información disponible hasta ahora no apunta en esa dirección.

El ECDC informó que no existe evidencia de transmisión sostenida entre personas vinculada con el caso ruso. La OMS, mientras tanto, continúa recopilando información antes de realizar una valoración definitiva de lo ocurrido en el laboratorio.

La OMS recuerda, no obstante, que la peste neumónica tiene potencial para provocar brotes importantes cuando no es identificada y controlada rápidamente.

¿Existe riesgo para República Dominicana?

Por el momento, no hay evidencia de propagación internacional relacionada con el episodio de Irkutsk ni se han reportado casos secundarios asociados a la trabajadora fallecida.

El escenario que actualmente investigan los organismos internacionales permanece localizado en Siberia y bajo vigilancia sanitaria. El ECDC considera que, con la información disponible, no existe evidencia de una transmisión sostenida que pueda impulsar una expansión de la enfermedad.

¿Por qué Estados Unidos está siguiendo el caso?

Washington también ha solicitado información a Moscú.

El Gobierno estadounidense informó que mantiene contactos con Rusia y que sus autoridades sanitarias siguen el caso. El presidente Donald Trump anunció además que tiene previsto conversar con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación.

La OMS también ofreció asistencia técnica a Rusia y mantiene abierta su solicitud de información.

Por ahora, la situación puede resumirse en tres puntos: una trabajadora de un laboratorio que investiga la peste murió de una neumonía cuya causa todavía no ha sido aclarada públicamente; Rusia niega que existan casos confirmados de peste; y la OMS considera que todavía necesita más datos para determinar exactamente qué ocurrió.