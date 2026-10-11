Al menos 109 migrantes muertos y 116 desaparecidos en un naufragio frente a Yibuti

Esta fotografía facilitada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Yibuti el 11 de octubre de 2026 muestra los restos de una embarcación que naufragó frente a la costa de Yibuti la noche del 8 al 9 de octubre. ( AFP )

Al menos 109 migrantes, entre ellos 15 niños, murieron y al menos 116 siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en la noche del 8 al 9 de octubre frente a las costas de Yibuti, informó la ONU el domingo.

Según los supervivientes, la embarcación, que transportaba a 305 personas desde Yibuti hacia Yemen, volcó cerca de Guhere, al norte de la ciudad yibutiana de Obock, según un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Situado frente a Yemen, Yibuti, en el continente africano, bordea el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo y por el que transita una parte importante del comercio entre Asia y Europa.

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Este paso marítimo ha cobrado aún más importancia, especialmente para las exportaciones de petróleo saudita, desde el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

"Nuestros equipos están sobre el terreno junto a las autoridades locales para brindar ayuda de emergencia. Esta tragedia nos recuerda brutalmente los peligros a los que están expuestos los migrantes a lo largo de esta ruta migratoria", declaró Alexandre Coissac, jefe de misión de la OIM en Yibuti.

Entre los 109 cuerpos hallados figuran 52 hombres, 42 mujeres, nueve niñas y seis niños. Más de 80 personas sobrevivieron al naufragio, todas de nacionalidad etíope, según la OIM.

Huyen de conflictos

"Cada año, decenas de miles de migrantes originarios del Cuerno de África transitan por Yibuti y cruzan el estrecho de Bab el Mandeb para llegar a Yemen, con la esperanza de alcanzar los países del Golfo en busca de seguridad, estabilidad y empleo", explica la OIM.

"La pobreza, la inseguridad y las consecuencias cada vez mayores del cambio climático empujan a muchos de ellos a emprender este viaje, pese a la creciente inestabilidad que reina en Oriente Medio", incluido Yemen, subraya la organización.

La OIM advirtió a principios de septiembre que más de 2,000 personas habían huido de Yemen hacia Yibuti en pocos días, por los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes.