Guardianes de la Revolución iraní dicen que atacaron un buque en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán informaron el lunes que atacaron un petrolero que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Irán mantiene un bloqueo sobre el estrecho desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra la república islámica a finales de febrero, que desataron la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes y sus fuerzas navales escoltan a los buques que transitan por esa vía marítima.

Desde el comienzo del conflicto, Teherán ha atacado repetidamente embarcaciones que cruzan el estrecho sin autorización de sus autoridades.

Ataque al petrolero

En un comunicado difundido por Sepah News, la plataforma informativa de los Guardianes de la Revolución, la fuerza naval de ese cuerpo militar afirmó que "un superpetrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz y se incendió".

Según la misma fuente, el buque atacado el lunes intentaba navegar por la zona con los sistemas de identificación desactivados y desoyó las advertencias de la marina iraní.

El comandante naval de los Guardianes de la Revolución, Ali Ozmaei, había advertido durante el fin de semana que cualquier embarcación que apagara su transpondedor para evitar ser detectada al cruzar el estrecho enfrentaría una respuesta "severa".

Incidentes recientes

El centro británico especializado en seguridad marítima UKMTO informó también el lunes de cuatro incidentes ocurridos la víspera en el estrecho de Ormuz, en los que varios buques resultaron alcanzados.