Vientos fuertes obligan a cancelar decenas de vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam

El aeropuerto Schiphol en Ámsterdam. ( TOMADA DE SU PÁGINA WEB. )

El aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam canceló decenas de vuelos el domingo debido a los fuertes vientos provocados por la tormenta Boelo.

La AFP contó 90 vuelos cancelados el domingo en la página de salidas del sitio del aeropuerto, principalmente con destino a ciudades europeas, como París, Roma y Dublín.

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Decenas de vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto neerlandés también fueron cancelados o retrasados.

Impacto de la tormenta

"Debido a vientos fuertes, despegarán y aterrizarán menos vuelos el domingo", informó el aeropuerto, sin precisar cuántos.