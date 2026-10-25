Vientos fuertes obligan a cancelar decenas de vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam
El aeropuerto Schiphol en Ámsterdam ha cancelado decenas de vuelos debido a la tormenta Boelo, afectando principalmente destinos europeos como París y Roma
El aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam canceló decenas de vuelos el domingo debido a los fuertes vientos provocados por la tormenta Boelo.
La AFP contó 90 vuelos cancelados el domingo en la página de salidas del sitio del aeropuerto, principalmente con destino a ciudades europeas, como París, Roma y Dublín.
Hutíes dicen haber atacado de nuevo aeropuerto Rey Khaled de Riad con un misil balístico
- Decenas de vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto neerlandés también fueron cancelados o retrasados.
Impacto de la tormenta
"Debido a vientos fuertes, despegarán y aterrizarán menos vuelos el domingo", informó el aeropuerto, sin precisar cuántos.