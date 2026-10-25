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Vientos fuertes obligan a cancelar decenas de vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam

El aeropuerto Schiphol en Ámsterdam ha cancelado decenas de vuelos debido a la tormenta Boelo, afectando principalmente destinos europeos como París y Roma

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    Vientos fuertes obligan a cancelar decenas de vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam
    El aeropuerto Schiphol en Ámsterdam. (TOMADA DE SU PÁGINA WEB.)

     El aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam canceló decenas de vuelos el domingo debido a los fuertes vientos provocados por la tormenta Boelo.

    La AFP contó 90 vuelos cancelados el domingo en la página de salidas del sitio del aeropuerto, principalmente con destino a ciudades europeas, como París, Roma y Dublín.

    • Decenas de vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto neerlandés también fueron cancelados o retrasados.

    Impacto de la tormenta

    "Debido a vientos fuertes, despegarán y aterrizarán menos vuelos el domingo", informó el aeropuerto, sin precisar cuántos.

     
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