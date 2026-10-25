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Zelenski afirma que habrá reunión entre Ucrania, Rusia y EE. UU. en noviembre

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó la reunión en Emiratos Árabes Unidos, en medio de un esfuerzo diplomático por parte del gobierno estadounidense

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    Zelenski afirma que habrá reunión entre Ucrania, Rusia y EE. UU. en noviembre
    Volodimir Zalenski, presidente de Ucrania. (EFE/ARCHIVO)

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el domingo que se celebrará una reunión trilateral entre su país, Estados Unidos y Rusia en noviembre con el objetivo de reactivar las negociaciones de paz, actualmente estancadas.

    "Estamos dispuestos a hablar. Si se trata de una cuestión territorial, debe abordarse a nivel de los dirigentes. Los demás asuntos competen a los grupos técnicos. Por lo tanto, todo esto puede discutirse en noviembre", declaró Zelenski en una entrevista con la televisión ucraniana.

    El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el viernes que estaba prevista una reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos en noviembre.

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    Estos anuncios se produjeron en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

    Su emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el martes con Zelenski y con dirigentes europeos en Oslo y después viajó a San Petersburgo para un encuentro el miércoles con el presidente ruso, Vladímir Putin.

    • Tras las reuniones, tanto Kiev como Moscú manifestaron su disposición a reanudar las conversaciones directas con la mediación de Washington.
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