Los precios del petróleo caen ante la perspectiva de avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán

Los ataques a buques en el estrecho de Ormuz han incrementado los precios de los combustibles en Estados Unidos y gran parte del mundo. ( EFE/ARCHIVO )

Los precios mundiales del petróleo cayeron el lunes ante las expectativas de conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, y el principal contrato internacional, el Brent del Mar del Norte, perdió más de un 5 %.

El Brent llegó a bajar hasta 93.32 dólares por barril, mientras que el principal contrato estadounidense, el West Texas Intermediate, retrocedió un 4.5 % hasta 86.75 dólares por barril.

Declaraciones oficiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la posibilidad de que se reanuden los combates con Irán, al indicar el domingo que es un escenario "altamente improbable" mientras las conversaciones sigan avanzando.

En las últimas semanas, Trump había amenazado con reanudar los ataques, y medios estadounidenses sugirieron que podrían reiniciarse después de las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Situación en Ormuz

Estas declaraciones contrastaron con las del jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, quien afirmó que las negociaciones estaban estancadas debido al "shock" que provocó la derrota de los republicanos.

Irán sigue bloqueando el tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que ha afectado los suministros de petróleo procedentes del golfo. Eso, a su vez, ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos, contribuyendo a la impopularidad de la guerra.

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