Imagen de archivo de las labores de extinción del fuego declarado en el puente del estrecho de Kerch en Crimea, tras una explosión en 2022. ( EFE/EPA/STR )

Un tramo del puente que une Rusia con la península anexionada de Crimea cayó al agua como consecuencia de un bombardeo ucraniano con misiles y drones, una operación muy simbólica antes de una reunión entre los dirigentes ruso, estadounidense y chino.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aplaudió una "operación sin precedentes" llevada a cabo como "respuesta a los ataques rusos" contra las infraestructuras de su país desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

En las imágenes publicadas en las redes sociales, se ve cómo un tramo de esta infraestructura ha quedado destruido.

Según Zelenski, varios drones y misiles impactaron en la infraestructura para los vehículos y en la vía ferroviaria del puente de Crimea, una región anexionada por Moscú en 2014.

"Uno de los arcos metálicos y el tramo de carretera que sostenía han quedado completamente destruidos, y la parte ferroviaria ha sufrido daños", afirmó en un comunicado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que participó en la operación.

Un alto cargo ucraniano declaró a la AFP que el ataque contra el puente no está directamente relacionado con la cumbre sin precedentes entre los presidentes ruso Vladimir Putin, estadounidense Donald Trump y chino Xi Jinping prevista el jueves.

"Una operación larga"

"Fue una operación larga, preparada durante más de un mes", aseguró.

El puente, vital para la península y un símbolo político fuerte para Putin, será reparado y será "aún mejor que antes", aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Durante la tarde, el Ministerio de Transporte ruso informó que la circulación quedó restablecida en una de las dos vías y que continúan las reparaciones en el otro carril.

Dos personas también murieron en Crimea en un ataque con dron, según las autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó, además, haber derribado 1.441 drones ucranianos, la segunda cifra diaria más alta del año, durante ataques nocturnos masivos.

Caos en el tráfico en Kiev

Rusia bombardeó durante la noche del lunes dos importantes puentes que cruzan el río Dniéper en Kiev, que ya habían sido blanco de ataques en las últimas semanas.

"Los ataques han alcanzado los puentes Norte y Sur de la capital", indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.

La circulación está interrumpida en los dos puentes y esto generó caos en el tráfico.

Los ataques nocturnos causaron dos muertos en Kiev, otros dos en Zaporiyia (sur) y uno en Vinnitsia (suroeste), según las autoridades.

Los ataques rusos a la red eléctrica han dejado sin luz a 700.000 hogares en Dnipró y sus alrededores (centroeste), indicó el operador DTEK.

El Kremlin rechaza comparación con Yalta

Esta andanada de ataques se produce pese a los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El diálogo tropieza con profundas discrepancias entre Moscú y Kiev.

Rusia quiere un acuerdo amplio para reescribir "la arquitectura de seguridad de Europa". Desde hace años ha pedido restricciones a la presencia de la OTAN en Europa central y oriental y limitaciones en el despliegue de tropas y equipos extranjeros en Ucrania.

Kiev y Europa exigen un alto el fuego en la guerra como paso previo para cualquier discusión sobre el tema.

En el plano diplomático, los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en conversaciones con Ucrania y, "por primera vez, Europa estuvo plenamente representada" por los mismos "que la representarán en las negociaciones con los rusos", destacó Zelenski.

El presidente Putin llegó en la madrugada del miércoles a Shenzhen, en el sudeste de China, para reunirse con sus homólogos estadounidense y chino, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Este encuentro trilateral hace temer a Europa y a Ucrania que Rusia busque imponer una especie de "nueva cumbre de Yalta", en referencia a la conferencia de 1945 durante la cual los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido dividieron el continente europeo en zonas de influencia, sentando las bases de la Guerra Fría.

El Kremlin rechazó todas las comparaciones con Yalta, "que no tienen nada que ver con la realidad", declaró el lunes por la noche el portavoz del Kremlin, citado por las agencias rusas.

Otra muestra de los desacuerdos fueron las declaraciones del subsecretario estadounidense de Defensa, Elbridge Colby, que en una reunión en la sede de la OTAN en Bruselas criticó los bombardeos ucranianos que se adentran en profundidad en territorio ruso y consideró que podrían provocar una "escalada".