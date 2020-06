$!“No estás solo”, una mezcla musical que renueva el repertorio de Aljadaqui

Con la participación de invitados, Mariano y Roberto Lantigua, de Aljadaqui, exploran nuevos colores musicales en su apuesta al fusionarse con sonidos de otros países en “No estás solo”, una composición que forma parte de la nueva producción discográfica que tienen previsto presentar proximamente en el mercado.

Aljadaqui reunió a través de las plataformas digitales a Nelson Zapata (Proyecto Uno), Pepe Alva (Perú), Douglas Tranzas (Ecuador), Lennis Rodríguez (dominico-española), Rubén Álvarez (Latin American Idol de Chile), Gio Williams (ganador de Nuevas Voces de América), Break Out The Crazy (USA/Italia/RD), Allex Henao (Colombia), Hola Hi (USA/RD) y a Yamil Argel (hija de Mariano), quien debuta.

La propuesta musical nació en medio de la cuarentena de COVID-19, la pandemia que ha arrinconado al mundo. Es, según lo dicho por Mariano, una canción que se monta en la ola del optimismo y de alguna manera contribuye a darle un nuevo aire al conjunto dominicano que debió interrumpir su gira internacional por el coronavirus.

“Hace unos meses nos planteamos una renovación. Hacer cosas diferentes y siento que lo hemos logrado con este tema que hemos hecho en dos versiones. “Agrupamos a nuestros amigos, nos sentimos muy orgullosos de que aceptaran la invitación para transmitir el mensaje de lo que fue la primavera gris que hemos vivido este año. La gente tiene miedo de lo que pueda venir luego de esto y lo que hicimos fue reunirnos para reflejarlo en un canto de esperanza”, reflexionó el artista.

En el momento en que Mariano se encontraba trabajando en esta composición, emocionalmente no se sentía bien porque gente cercana estaba afectada del COVID-19.

“Nos resultó muy complejo porque tuvimos esos sentimientos negativos encontrados, de hecho falleció nuestro compañero en el programa de radio, Manuel Del Monte, quien perdió la vida a causa de un infarto. Mientras todo eso sucedía cantábamos en nuestros balcones para alegrarle la vida a nuestros vecinos”, recordó.

“Todo nace con la idea que teníamos de representar, en una mezcla musical, las historias que han sido parte de nuestras vidas en los últimos meses y que se viene repitiendo desde países tan lejanos como España o hasta el mismo cono sur del continente”, cuenta Roberto Lantigua.

Mariano agregó que la historia de la canción trata de demostrarle a la gente que ya no estarán solos por más lejano que se viva. “La sorpresa de esta canción es que hicimos un tema muy movido, impregnado por de todo el folclor. Cada uno de los artistas se escucha con la música de sus respectivos países. Fue una gran aventura hacer la grabación para el video por el horario. Esta ha sido una tremenda experiencia para todos”, apuntó.

Aljadaqui se mueve en el pop rock y las fusiones. Una apuesta que desde 1995 le ha dejado buenos resultados. “No estás solo” se encuentra disponible en las plataformas digitales.