A la AIRD le sorprende negativa de los industriales de Herrera sobre el Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO. La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) arremetió contra los Industriales de Herrera y dijo que ellos nunca llevaron propuestas y que lo que está plasmado en el documento final es la posición de los empresarios, por lo que les sorprende la negativa de ese sector de firmar el Pacto por el Sector Eléctrico.

“Nosotros (Comisión de Coordinación del Pacto) establecimos un mecanismo de trabajo interno, donde todas las posiciones que externamos en el marco de las discusiones del Pacto Eléctrico eran del sector empresarial completo, cualquier debate o cualquier divergencia la analizábamos internamente en el marco del CONEP, o sea, que no hay posiciones de industriales, separadas del sector financiero o del sector generador porque todo lo discutimos interno”, dijo Almánzar en una intervención en el programa de radio El Zol de la Tarde.

Agregó que en las discusiones del Pacto Eléctrico, todos los actores que estaban presentes tenían la facultad de objetar cualquier punto y expresó que todos los puntos que se aprobaron fueron sobre la base prácticamente de unanimidad, porque cualquier actor que objetara una propuesta, se desestimaba la misma como consenso.

“No hay razón alguna para que un actor, que no quiso participar y no llevó ninguna propuesta concreta venga a objetar o a decir que no está de acuerdo cuando tenía toda la posibilidad”, afirmó.

“Nos llama la atención, nos sorprende, que se cuestionen decisiones cuando no hubo ninguna propuesta alterna, no hay mejor decisión que se toma, que la que se tiene y si tú nunca llevaste ninguna propuesta interna, no tienes ninguna moral ni justificación para objetarla”, enfatizó la dirigente empresarial.

Reiteró que el mejor acuerdo al que se ha arribado en el Pacto Eléctrico es ese, porque fue el que se pudo lograr.

“El sector empresarial aclara que trabajó en el Pacto y está de acuerdo con lo que está ahí escrito, por lo menos con lo que arribamos, y entendemos que la posposición de la firma del Pacto es porque hay sectores que han pedido participar, pero que por razones de las fiestas navideñas, por razones de la fecha no estarían presentes y quieren estar presentes”, aseguró Almánzar.