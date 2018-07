Aborto confronta a católicos; Serrano apoya causales y obispos lo recriminan

SANTO DOMINGO. Las declaraciones del sacerdote jesuita, Mario Serrano, y su apoyo decido a la marcha por la despenalización del aborto en las tres causales han causado revuelo en el seno de la iglesia católica, lo que ha provocado que varios obispos censuren su postura y aclaran que el religioso habla a título personal.

El obispo auxiliar de Santo Domingo Norte, Jesús Castro Marte, dijo que las declaraciones de Serrano son su opinión personal y que no responden al sentir de la iglesia católica y mucho menos de la orden de los jesuitas.

Serrano, quien pertenece a la orden de la Compañía de Jesús y está en la fronteriza provincia de Dajabón, difundió un video y varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que mandaba a apoyar la marcha por la despenalización del aborto.

“Despenalizar el aborto en #3causales entiendo es una causa justa que apoyo y promuevo. Exijamos una legislación justa que tome en cuenta la VIDA. Dejemos que sean las mujeres quiénes lleven el liderazgo de la definición de este proceso”.

“Les animo a caminar junto a las mujeres por esta causa que entiendo es justa:

“Caminar hoy por la despenalización del #Aborto3Causales está muy cerca del Jesús que ama, acompaña y no condena a las personas en situaciones extremas. Les acompaño con mis oraciones desde Dajabón”, escribió Serrano en su cuenta de Twitter.

“La postura del padre Mario Serrano es una postura personalista, de él como persona, pero no es una postura de la Compañía de Jesús, porque el mismo Papa Francisco pertenece a la Compañía de Jesús y es un gran defensor de la vida desde la concepción, expresó Castro Marte.

Yo pienso que el padre Mario Serrano debe reflexionar sobre lo que ha dicho y debe tratar de dejar de orientar porque eso no es un asunto criterio religioso, sino de la ciencia. Es decir, la ciencia está clara en que la vida comienza en la concesión. Una cosa es su criterio personal, pero no es criterio oficial de la iglesia, para no confundir a muchos católicos”, dijo Castro Marte.

El también rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) dijo entender que la orden de los Jesuita por lo menos deben llamarlo (a Serrano) y hablar con él sobre sus declaraciones y decir cuál es su postura sobre la vida.

También el obispo de Baní, Víctor Masalles, condenó el apoyo de Serrano a esa marcha y le dedicó su homilía de este domingo, donde habló de los pastores, los profetas y los falsos mensajes de los profetas y afirmó que desde la iglesia jamás debe escucharse una campaña que promueva el aborto.

“Hay un sacerdote jesuita que tuvo la cachaza de apoyar esa marcha y nadie le ha dicho nada y ahí en las redes la gente le está diciendo ¿pero cómo es posible? , y él decía que es una causa justa la de defender las causales del aborto”, manifestó Masalles.

Además, agregó: “Yo le escribí y le dije que yo estaba profundamente entristecido como pastor de escuchar a un sacerdote que fuera capaz de decir una cosa de esta, que me parecía que él estaba completamente desinformado del negocio que eso significa y de la justicia de cada una de las causales y del propósito de esa agenda, la desconoce totalmente y se vuelve un instrumento de esa causa, sin saberlo, queriendo defender la justicia, pero la justicia no es una justicia... sino la que viene de Dios y nunca un profeta puede defender una causa de muerte”, dijo Masalles en su homilía.

“Ese es un pobre desinformado, que Dios tenga piedad de él... Hay que tener mucho cuidado, porque así como hay profetas, hay falsos profetas o profetas que no están profetizando lo que Dios les está pidiendo”, agregó Masalles.