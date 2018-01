Activista dominicana pide a Medina formar comisión para enfrentar con éxito feminicidios en el país

NUEVA YORK. La activista comunitaria y feminista, Miguelina Núñez, pidió al presidente Danilo Medina formar una comisión de especialistas y expertos en la materia, que elabore una estrategia exitosa para enfrentar el feminicidio en la República Dominicana y se quejó de que hasta el momento, las políticas del estado han sido insuficientes y disfuncionales.

Núñez, dijo que ese flagelo que afecta a todos los sectores de la sociedad dominicana, debe erradicarse con políticas, programas y planes eficaces tanto desde el Estado como el sector privado, incorporando a las instituciones de la sociedad civil.

“En el pasado año, casi cien mujeres fueron víctimas de feminicidios dejando a casi cuatrocientos niños huérfanos”, dijo la activista.

Recordó que un estudio realizado por Vanesa Espaillat, coordinadora de Especialidad de Psicología de la Universidad Iberoamericana, indicó que todos los victimarios venían de un hogar disfuncional, donde ellos, cuando eran adolescentes, no tuvieron una buena relación con su madre, y del mismo modo las víctimas de feminicidio cuando eran niñas, no tuvieron una buena relación con sus padres.

Citó a la escritora Robin Norwood en su libro “Mujeres que aman demasiado” (Womens Who Love Too Much), el más vendido en Nueva York por más de siete meses, quien explica claramente que la primera relación que tienen las mujeres con el sexo opuesto es con sus progenitores.