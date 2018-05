Acuden en masa a cementerios por el Día de las Madres

SANTO DOMINGO. Una gran asistencia se produjo ayer en los cementerios del Distrito Nacional, a donde acudieron a recordar a sus madres llevando flores, velas, y a rezar por sus almas, al conmemorarse el Día de las Madres.

Gladys María Mercedes y Bartolomé Colón forman una pareja que acudió a llevar flores y velas a sus respectivas madres, a las que definieron como grandes consejeras y amigas, alegando que con sus muertes sus vidas cambiaron por completo.

“Llevamos 31 años de casados y cada año venimos juntos a traerles flores y prender velas” dijo Gladys.

Ambos sostienen que las muertes de sus progenitoras les sirvieron para ver la vida desde otro punto de vista: “Hoy quisiéramos tenerlas aquí con nosotros, mi madre se llamaba Úrsula Colombina Valdez y todavía lloro cuando la recuerdo y de su muerte hace 25 años, pero para mí fue ayer”, afirmó la señora Gladys María Mercedes.

En la capilla del Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez se celebró una misa a la que acudió el alcalde del Distrito Nacional, David Collado. El ejecutivo del Cabildo estuvo acompañado, en la celebración de la eucaristía, de su madre Oneida Morales y de su padre David Collado Collado.

Antes de la celebración de la misa, Collado destacó el empeño que ha puesto la presente administración de la ciudad en recuperar todos los servicios que se brindan a la población, entre ellos la rehabilitación de todos los camposantos.

Indicó que cuando llegó a la Alcaldía de Distrito Nacional encontró que todos los cementerios de la ciudad estaban arrabalizados.

En el caso del de la Máximo Gómez se ha rehabilitado en más de un 80%. Gracias a los trabajos de remodelación total en su capilla, limpieza en las tumbas e iluminación, y al fortalecimiento de la vigilancia para que los munícipes en tranquilidad puedan honrar la memoria de sus seres queridos que descansan allí.

La misa estuvo a cargo del cura párroco de la iglesia San Elías, padre Neftalí Cruz, quien alabó la grandeza de las madres, que dan el todo por el todo para criar hombres y mujeres de fe y en valores, y pidió paz y descanso para todas las progenitoras fallecidas cuyos restos descansan en ese camposanto.

Desde tempranas horas de la mañana una caravana de vehículos fue vista a la entrada de cada cementerio, donde la gente acudió masivamente este domingo a estar con la madre que ya se fue.

En el Cristo Redentor, María Antonia Cortorreal narró que desde hace 41 años acude todos los días de las madres a llevar flores y a rezar por el alma de la suya, “la recuerdo cada día y el sábado estaba de cumpleaños, imagínese el dolor que siento, para mí fue como si hubiese sido la semana pasada que murió”.

Rafael Romero dice que hace tres años murió su madre y cada día la recuerda, “vengo siempre a traerle flores, a prenderle velas y a rezarle, está siempre en mi mente, cada día la recuerdo y siempre la llevo conmigo en mi corazón, mi madre, y mi abuela que también está aquí Gertrudis y Semíramis Peguero, representaron todo para mí y mi hermano”, dijo.

“Hace 25 años que murió mi madre, yo tenía 16, ya usted puede imaginarse la falta que me hizo y que me sigue haciendo, es algo que no he podido superar, vengo siempre a visitar su tumba, pero para esta fecha para mi es muy especial y vengo y hablo con ella, le traigo rosas y le rezo”, dijo Rosa Javier ante la tumba de su madre Quintina Rodríguez.